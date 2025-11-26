Das Thermenresort Loipersdorf bietet heuer eine besonders attraktive Weihnachtsaktion: Bis 24. Dezember gibt es 10 % Rabatt auf alle Gutscheine.

Einlösbar sind diese nicht nur in Therme und Saunadorf, sondern auch in der vielfältigen Kulinarik sowie bei rund 100 Partnerbetrieben im Thermen- und Vulkanland. Damit öffnen sich zahlreiche Möglichkeiten, einen Tag oder gleich mehrere im Zeichen von Erholung und Genuss zu verbringen.

Perfekt für jede Art von Auszeit

Ob ein romantischer Wellnesstag zu zweit, eine kurze Verschnaufpause zwischendurch oder ein entspannter Kurzurlaub – der Gutschein passt sich jedem Wunsch flexibel an. Besonders beliebt sind auch die Day-Spa-Pakete, die sich ideal als Geschenk für besondere Momente eignen.

Maxi-Format für den Christbaum

Wer seinen Wellness-Gruß besonders feierlich überreichen möchte, kann den Gutschein auf Wunsch im Maxi-Format bestellen – ein Hingucker unter jedem Christbaum.

Jetzt online sichern

Erhältlich sind die rabattierten Wert- und Erlebnisgutscheine bequem unter www.therme.at – und damit nur wenige Klicks von einer wohltuenden Auszeit entfernt.