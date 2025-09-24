Die Österreichische Post AG hat in der Ketzergasse 56 im 23. Bezirk eine neue Selbstbedienungsfiliale (SB) eröffnet. Damit erhalten fast 7.000 Haushalte in Siebenhirten die Möglichkeit, ihre Pakete rund um die Uhr abzuholen oder zu versenden.

Die neue SB-Filiale erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 200 m² und bietet Platz für eine große Poststation mit 850 Abholfächern. Zwei Versandstationen ermöglichen zudem das Frankieren und Versenden von Paketen oder Retouren. Die neue SB-Filiale ist hell und modern gestaltet, zur nachhaltigen Ausstattung zählen auch Verkleidungselemente aus Holz, die zu einer angenehmen Atmosphäre beitragen. Der Standort wurde zudem mit einem flexiblen Schalter ausgestattet, der in der Hochsaison zur Weihnachtszeit mit einem Mitarbeiter besetzt werden kann. Damit ist auch die Abholung von Sperrgutpaketen möglich, die in einer Poststation keinen Platz finden würden.

Die neue 24/7 SB-Filiale wurde nun von Gerald Bischof, Bezirksvorsteher von Liesing, und Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG, offiziell eröffnet.