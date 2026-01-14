Shadow, ein im April 2017 geborener Havaneser-Rüde, wartet bei Tierschutz Austria sehnsüchtig auf Menschen, die ihm eine zweite Chance geben. Der kleine, unter kniehohe Vierbeiner zeigt sich freundlich, benötigt jedoch etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen. Hat man sein Herz aber erst einmal gewonnen, entpuppt er sich als treuer Begleiter.

Von verwahrlost zu bereit für den Neustart

Der liebe Hundebub kam stark vernachlässigt ins Tierheim und hat mittlerweile keine Zähne mehr. Doch das hindert ihn keineswegs daran, sein Lächeln zu zeigen – ganz im Gegenteil: Shadow blüht auf, je mehr er wieder gelernt hat, sich sicher zu fühlen.

Sauber, brav und hundeverträglich

Shadow hat bereits in einer Wohnung gelebt und ist zuverlässig stubenrein. Er versteht sich gut mit anderen Hunden, kennt die gängigen Grundkommandos und fährt problemlos im Auto mit. Auch an der Leine geht er brav, nur manchmal zieht er ein wenig. Mit seinem leichten Gewicht fällt das kaum auf – trotzdem wünscht sich Shadow geduldige Menschen, die mit ihm weiterhin kleinschrittig üben.

Nicht gerne allein – Homeoffice von Vorteil

Wichtig zu wissen: Shadow ist ein bellfreudiger Bursche, besonders wenn er alleine bleiben muss. Idealerweise findet er daher ein Zuhause, in dem er nur selten allein ist – etwa bei Personen im Homeoffice oder Menschen, die ihn zur Arbeit mitnehmen können. Alternativ sollten Interessent*innen bereit sein, in Hundesitting zu investieren oder auf ein verlässliches Backup im Umfeld zurückgreifen zu können.

Ein ruhiges Zuhause ohne Kinder

Für Shadow wird ein kinderloses Zuhause gesucht, am besten außerhalb verkehrsreicher, städtischer Bereiche. Viel Ruhe, klare Strukturen und einfühlsame Menschen, die ihm Sicherheit geben, sind für sein Wohlbefinden essenziell.

Wer gibt Shadow seine Chance?

Mit Geduld, Herz und etwas Zeit wird aus Shadow ein wunderbarer Begleiter, der einem viel zurückgibt. Wer auf der Suche nach einem sensiblen, lernfreudigen und liebenswerten Hund ist, könnte in Shadow genau seinen neuen besten Freund finden.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).