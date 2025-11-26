Im Mittelpunkt stand die Präsentation der neuen Edition des Nuri Sardinenhebers – einer eleganten Mini-Gabel, die das stilechte Herausheben der Sardinen erleichtert. Das filigrane Werkzeug, bereits im Vorjahr gefeiert, zeigt sich heuer in festlichem Glanz: 24-Karat-Goldbeschichtung ziert das Sardinenmotiv am Griff – ein edles Detail, das Sammlerherzen höherschlagen lässt.

Das limitierte Geschenkset umfasst zudem eine Nuri Reserva 2021, eine mehrere Jahre gereifte Rarität. Die besondere Edition soll nicht nur Genuss bringen, sondern laut Nuri-Eigentümer Jakob Glatz ein Moment innegehaltener Wertschätzung sein:

„Der Sardinenheber ist für uns ein Sinnbild bewusster Genussmomente.“

Gefertigt wird das Stück weiterhin von der portugiesischen Traditionsschmiede Herdmar.

Fishy, not stirred: Der „Sardini“

Ein weiteres Highlight des Abends sorgte für neugierige Blicke und überraschte Gaumen: der eigens kreierte Sardini. Der Drink kombiniert aromatisierten Gin – über Nacht mit Sardinen und Öl angesetzt – mit Dry Gin, trockenem Vermouth und einem Hauch Olivenwasser. Serviert mit Zitrone und Kräutern, baut er eine ungewöhnliche, aber harmonische Brücke zwischen Konserve und Cocktailkultur.

Rezept zum Nachmixen:

1 Dose Sardinen in Öl

150 ml Gin

3 cl Sardinen-Gin (durch Einlegen über Nacht, doppelt gefiltert)

3 cl Dry Gin

3 cl trockener, weißer Vermouth

1 cl Olivenwasser

Alles auf Eis kalt rühren, in ein vorgekühltes Martiniglas abseihen – und staunen.

Saisonale Sardinenkunst im Rinkhy

Wer die Liaison aus Fischkonserve, Design und Kulinarik live erleben möchte, bekommt dazu in den nächsten Wochen Gelegenheit. Die Rinkhy Delikatessen Bar widmet der portugiesischen Kultsardine einen besonderen Platz auf ihrer saisonalen Carte Blanche. Gäste dürfen sich auf kreative Nuri-Gerichte freuen – raffiniert interpretiert und wie gewohnt im geschmackvollen Ambiente serviert.

Erhältlich ab sofort

Zum Start der Weihnachtssaison ist die Sonderedition des Nuri Sardinenhebers ab sofort um 29,50 Euro im Nuri Shop in der Herrengasse sowie online über thetimelesstin.com erhältlich.

Mehr Informationen unter nuriartisanalsardine.com und glatz.co.at