Rund 600 Paar Würstel und 300 Krügel Bier wurden an diesem Nachmittag verkauft – ein klarer Beweis dafür, dass die Stimmung ausgelassen war. Für musikalische Höhepunkte sorgte niemand Geringerer als Jazz Gitti, die mit ihrer unverwechselbaren Stimme und der „Rapid-Hymne“ die Lugner City zum Beben brachte.

Auch die Band Wutzelpold sorgte für gute Laune und echte Wiesn-Atmosphäre. Durch das Programm führten unter anderem Chris Lachmuth und sein Team von der Tanzschule Chris, die gemeinsam mit meiner Wenigkeit das Publikum bestens unterhielten.

Glücksrad, Preise und Gewinnerin des Hauptpreises

Am beliebten Wiener Bezirksblatt-Glücksrad wurden heuer 250 Preise erspielt – vom praktischen Goodie bis zum großen Hauptpreis. Über diesen durfte sich Dorothea Müller freuen: Sie gewann das hochwertige „woom 4“-Fahrrad.

Tradition trifft Spaß

Neben der feierlichen Enthüllung des Richard-Lugner-Denkmals gab es die Wahl des Trachtenpärchens 2025, die Walzerkönigin-Vorrunde und eine Kinderbuch-Verteilung für die kleinen Gäste.