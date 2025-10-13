Das Benefiz-Fußballturnier von Bürgermeister Ludwig und WKW-Präsident Ruck in der Generali-Arena in Favoriten brachte nicht nur viele Tore, sondern auch ein sehr erfreuliches Ergebnis für den guten Zweck.

Rivalen am Rasen, aber vereint für Wien – unter diesem Motto ging gestern, Samstag, wieder das traditionelle Ludwig/Ruck Benefiz-Fußballturnier in der Generali Arena, der Heimstätte der Wiener Austria, in Szene. Die Rivalität der Teams „Politik“ und „Wirtschaft“ ist legendär. Beide haben das Turnier in den letzten zwei Jahren je einmal für sich entschieden. Heuer endete das direkte Duell 1:0 für die „Politik“. Im Wettstreit um den Turniersieg hatten aber auch die Teams „Sport und Kultur“ (Nonplaying-Kapitän Günther Marek) sowie „Medien“ (Kapitän Martin Lang, ORF Wien) ein kräftiges Wort mitzureden. Schlussendlich war die Entscheidung knapp und hart umkämpft. Als Sieger des Turniers ging das Team „Medien“ vom Platz – punktegleich mit dem Team „Politik“. Die bessere Tordifferenz brachte die Entscheidung. In Summe fielen exakt 30 Tore.

Bürgermeister Michael Ludwig, Kapitän des Teams „Politik“ zeigt sich zufrieden: „Wien ist eine Stadt des Zusammenhalts und der Gemeinsamkeit. Das bedeutet nicht nur sozialpartnerschaftliche Zusammenarbeit, sondern auch der gemeinsame Einsatz für Menschen, die Unterstützung brauchen. Von daher bin ich sehr froh, dass wir beim heurigen Turnier nicht nur einen fairen Wettstreit hatten, sondern auch einiges bewirken konnten.“

„Am Fußballplatz schenken wir uns nichts, umso stärker pflegen wir aber unser Zusammenspiel, wenn es um Wien, seine Bevölkerung und seine Wirtschaft geht. Deshalb freut es mich besonders, dass wir auch heuer unser Benefiz-Fußballturnier gemeinsam veranstalten konnten – und uns damit für Menschen einsetzen konnten, die es im Leben nicht so leicht haben“, sagt der Kapitän des Teams „Wirtschaft“, Präsident Walter Ruck.

Erfolg für CAPE 10

Gespielt wurde heuer für CAPE 10, dem Sozial-, Gesundheits- und Innovationszentrum in Wien-Favoriten. Auf 5.000 Quadratmetern bündelt „CAPE 10 – Das Haus, das hilft“ Angebote, die armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen zugutekommen – von Gesundheitsversorgung bis Bildung – mit dem Ziel, Chancen, Teilhabe und eine gesunde Zukunft zu stärken. Den Scheck über 20.000 Euro übernahm CAPE 10-Initiatior und –Vorstandsvorsitzender Prof. Siegfried Meryn.