Genussfahrten auf der Donau mit DDSG Blue Danube

Man muss nicht ins Wasser gehen, man kann auch darauf fahren: Auch diesen Sommer bietet die DDSG Blue Danube zahlreiche Möglichkeiten, Wien vom Wasser aus zu erleben.

Beim „Brunch auf Donauwellen“ am 16. August an Bord der „MS Admiral Tegetthoff“ erwartet die Gäste ein reichhaltiges Buffet mit Frühstücks- und Mittagsklassikern sowie Livemusik. Mediterranes Flair verspricht die „Italienische Nacht“ am 6. August mit italienischen Spezialitäten und passender musikalischer Begleitung.

G’schmackiger Sonnenuntergang

Ein weiterer Höhepunkt ist die Sunset BBQ Cruise, die jeden Mittwoch im Sommer stattfindet. An Bord der „MS Kaiserin Elisabeth“ genießen die Gäste ein frisch zubereitetes BBQ-Buffet, einen Begrüßungscocktail, Livemusik und stimmungsvolle Ausblicke auf die Wiener Skyline bei Sonnenuntergang.

Karibik lässt grüßen

Karibisches Urlaubsfeeling bringt die „Karibische Nacht | Latino & Salsa Partynight“ am 14. August an Bord der „MS Admiral Tegetthoff“. Salsa-, Merengue- und Bachata-Rhythmen, Tanzshows, Animation sowie ein karibisch inspiriertes Buffet sorgen für ausgelassene Stimmung auf der Donau.

Musikalische Reise

Musikalisch wird es auch bei der „musikalischen Reise durch Wien“ am 30. Juli sowie am 13. und 27. August. Wiener Lieder, Walzer- und Straussklänge sowie ein Wiener Buffet schaffen einen stimmungsvollen Abend mit besonderem Wien-Bezug.

Weitere Informationen und Tickets sind hier online verfügbar.