Frühling, Blumen und Osterstimmung: In den Blumengärten Hirschstetten schaut der Osterhase wieder vorbei. Zwei verlängerte Wochenenden lang verwandelt sich die weitläufige Gartenanlage in der Donaustadt in ein buntes Ausflugsziel für Familien, Gartenfans und Genießer. Ostermarkt, Live-Musik, Mitmachstationen und jede Menge Naturerlebnis warten auf Besucher.

Ostermarkt und Musik zwischen Frühlingsblumen

Von Donnerstag, 26. bis Sonntag, 29. März sowie von Donnerstag, 2. April bis Ostermontag, 6. April öffnen die Blumengärten täglich von 9 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt ihre Tore. Herzstück der Veranstaltung ist der traditionelle Ostermarkt des Kulturvereins Donaustadt. Hier finden Besucher regionale Schmankerln wie Schinken, Käse oder Räucherlachs ebenso wie süße Osterleckereien.

Auch Liebhaber von Handwerk und Dekoration kommen auf ihre Kosten. Kunstvolle Osterartikel, kreative Geschenke und liebevoll gestaltetes Kunsthandwerk sorgen für Marktflair. Ein musikalischer Höhepunkt wartet am 4. und 5. April. Die „Floraphoniker“ spielen von 14 bis 17 Uhr auf außergewöhnlichen Instrumenten – gefertigt aus Gartengeräten – und bringen damit fröhliche Frühlingsklänge in die Gartenanlage.

Familienprogramm mit Rätselrallye und Bastelspaß

Besonders für Kinder wird der Ausflug zum Erlebnis. Kleine Gartenfans dürfen Sommerblumen selbst eintopfen und bei einer Osterhasen-Rätselrallye das Gelände erkunden. In den Veranstaltungsglashäusern gibt es spannende Einblicke in die Welt der Duft-, Küchen- und Wildkräuter, während Expertinnen und Experten der Stadtgärten bei kostenlosen Führungen Wissenswertes über Pflanzen vermitteln.

Kreative Stationen zum Malen und Basteln laden ebenso zum Mitmachen ein wie tägliches Kinderschminken von 13 bis 17 Uhr. Wer möchte, hält den Besuch mit einem Erinnerungsfoto fest. Für zusätzlichen Spaß sorgen Fahrten mit der Kindereisenbahn und zwei Karussells.

Natur entdecken und Frühling willkommen heißen

Neben Markt und Programm lohnt sich auch ein Rundgang durch die Themengärten der Anlage. Vom Indischen Garten über ein Bauernhofensemble bis zum Garten der Provence warten viele grüne Rückzugsorte. Besonders eindrucksvoll zeigt sich die Blütenpracht rund um den Pavillon, wo Tulpen, Narzissen und Stiefmütterchen ein farbenfrohes Frühlingsmeer bilden. Insgesamt bringen heuer mehr als 72.000 Frühlingsblumen die Anlage zum Leuchten.

Auch der Zoo Hirschstetten ist einen Besuch wert: Über 70 Tierarten – darunter Wildkatzen, Habichtskäuze und Sumpfschildkröten – können hier beobachtet werden. Im großen Vogelhaus zwitschern heimische Arten wie Amsel, Grünfink oder Stieglitz.

Zusätzliche Programmpunkte reichen vom 48er-Tandler-Outlet über Infos zu Biodiversität bis zu kulinarischen Spezialitäten der Marke Wiener Gusto. Für Bewegung sorgen weitläufige Spielplätze, ein Kletterparcours, ein Insektenspielplatz und ein großes Hüpfkissen.

26.-29. März 2026 & 2-6. April 2026

Jeweils Do.-So. sowie Ostermontag, 9–18 Uhr

Eintritt frei!

www.wien.gv.at/freizeit/blumengaerten-hirschstetten