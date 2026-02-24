Mit kulturellen Veranstaltungen wird der Starchanter Kirchturm als „Wahrzeichen in den Weingärten Ottakrings“ in das Rahmenprogramm „Wort & Klang für den Turm“ gestellt: Der renommierte Journalist Fritz Dittlbacher und der als „Urgestein“ mit Ottakring verbundene Ferry Kovarik werden – jeweils musikalisch umrahmt – in zwei Veranstaltungen aus ihren Werken lesen und im Gespräch sein.

Eine lange Geschichte

Sie stehen am Wilhelminenberg und – ganz Wien, ganz Ottakring liegt vor Ihnen … Und mitten in die Ottakringer Weinberge eingebettet: der Starchanter Kirchturm – frisch renoviert! Bald feiert er sein 100-jähriges Bestehen und ist wohl ein kostbares Wahrzeichen Ottakrings mitten im Grünen.

Renovierung finanzieren

Den Turm zu feiern und seine Renovierung zu finanzieren nützt die bekannte kleine, „am Berg“ gelegene Pfarre Starchant und lädt zu einer Veranstaltungsreihe unter dem Titel „Wort und Klang für den Turm“ ein: Dass dazu auch Fritz Dittlbacher, renommierter Journalist und Autor, und der als „Ottakringer Original“ bekannte Ferry Kovarik gewonnen werden konnten, freut die Verantwortlichen der Pfarre: „Wir sehen diese beiden Abende als Chance, Menschen willkommen zu heißen und miteinander in Verbindung zu bringen.“

Die zwei Termine

Sonntag, 1. März, 19 Uhr, Theresiensaal Pfarre Stachant, Mörikeweg 15:

Lesung & Gespräch mit Fritz Dittlbacher, Journalist & Autor,

umrahmt von klassischer Musik für Querflöte und Klavier (I. Appel, Ch. Sato).

Samstag, 7. März: 17 Uhr, Schutzhaus Waidäcker, Steinlegasse 35:

„G’schicht’n aus Ottakring“ mit Ferry Kovarik, Autor & Ottakringer Original,

umrahmt von Wiener Liedern

Mehr Info: Pfarre Starchant