„Ich dachte, schon alle großen Bühnen der Welt zu kennen – von der Mailänder Scala über die Met in New York bis Sydney und London Aber so eine Bühne wurde mir noch niemals geboten“

…schwärmte er mit Blick auf das prachtvolle Ambiente des Marchfelderhofs.

Ehrung im Johann-Strauß-Gedenkjahr

Die Auszeichnung wurde von der Johann Strauss-Gesellschaft Wien im Rahmen des Johann-Strauß-Gedenkjahres verliehen. Präsident Peter Widholz betonte die lange Tradition der Gesellschaft: „Seit ihrer Gründung 1936 gilt sie weltweit als oberste Autorität in der Pflege des Schaffens von Johann Strauss.“

Vor dem Festakt wurde im Beisein zahlreicher prominenter Gäste – darunter Unternehmerlegende Hans Peter Haselsteiner, Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler und Tirols Landeshauptmann Anton Mattle – eine marmorne Ehrentafel enthüllt. Sie würdigt Kaufmanns neue Rolle als Intendant der Festspiele Erl. „Bereits zwölfmal wurde an diesem Ort der Goldene Johann Strauss verliehen – unter anderem an Weltstars wie Zubin Mehta, Riccardo Muti, Eliette von Karajan oder Otto Schenk“, erinnerte Marchfelderhof-Chef Peter Grossmann stolz.

Kulinarik trifft auf Musikgenuss

Auch kulinarisch wurde der Abend zum Erlebnis: Von Entenleberterrine über Kürbismelange und Grammel-Risotto bis hin zu butterzarten Ochsenbackerl verwöhnte ein festliches Spätsommermenü die Gäste. Für die musikalische Begleitung sorgten Harfenmusik und die Klänge der Zither-Weltmeisterin Barbara Laister-Ebner. Die edlen Tropfen stammten aus dem Weingut der bekannten Weinviertler Winzerin Katharina Baumgartner.

Ein musikalischer Höhepunkt war der spontane Auftritt von Prof. Rainer Küchl, langjähriger Konzertmeister der Wiener Philharmoniker und selbst Träger des Goldenen Johann Strauss. Mit einem schwungvollen „Frühlingsstimmen“-Walzer begeisterte er unter anderem Schauspiel-Legenden Gaby Jacoby, Marianne Nentwich und Helga Papouschek sowie Society-Größen wie Birgit Sarata und Edith Leyrer.

Donauwalzer als krönender Abschluss

Zum feierlichen Finale erklangen die Johann Strauss JSG-Konzertschrammeln mit Österreichs heimlicher Hymne, dem „Donauwalzer“. Der tosende Applaus zeigte, wie sehr dieser Moment die Gäste bewegte – darunter Werner Fasslabend mit Ehefrau Martina, Sissy und Max Strauss, Pianist Helmut Deutsch und Bürgermeister Markus Mentl-Weigl. Auch bereits ausgezeichnete Größen wie Prof. Werner Resel, Thomas Schäfer-Elmayer und Bernhard Heher waren begeistert: „Dieser Abend ist nicht zu toppen – eine Herausforderung für jedes kommende Johann-Strauß-Gedenkjahr!“

Jonas Kaufmann über Johann Strauss

Zum Abschluss sprach Jonas Kaufmann über die Bedeutung der Musik: „Für mich ist der einzige und wahrhafte Zweck von Musik schlicht Emotion. Johann Strauss und seine Familie haben eine unglaubliche Vielfalt an Melodien geschaffen – und keine davon ist schwach.“

Mit einem Augenzwinkern ergänzte er: „Ich kenne Freunde, die beim Frühjahrsputz einfach eine Strauss-Platte auflegen – und plötzlich wird alles leicht, man summt mit und ist voller Energie.“