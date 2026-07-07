Ottakringer Brauerei-Führungen jetzt mit Wien Ticket

Zwei echte Wiener Originale arbeiten künftig zusammen: Wien Ticket, ein Unternehmen der Wien Holding, ist ab sofort offizieller Ticketing-Partner der beliebten Führungen durch die Ottakringer Brauerei.

Besucherinnen und Besucher können ihre Tickets künftig direkt über das in die Website integrierte Buchungssystem „Quicket“ erwerben.

Einfache Buchung für besondere Einblicke

Mit der neuen Ticketlösung soll der Weg von der Buchung bis zur Brauereiführung noch komfortabler werden. Das hauseigene Ticketingsystem von Wien Ticket wurde nahtlos in den Internetauftritt der Ottakringer Brauerei eingebunden und fügt sich optisch in deren Markenauftritt ein. Ziel ist es, den Gästen eine unkomplizierte und reibungslose Buchung zu ermöglichen.

Wiener Partnerschaft mit Mehrwert

Wien Ticket bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Ticketing sowie Kassen- und Zutrittslösungen in die Kooperation ein. Die Ottakringer Brauerei wiederum zählt zu den traditionsreichsten Unternehmen der Stadt und bietet mit ihren Führungen spannende Einblicke in die Braukunst und die Geschichte des Standorts.

Beide Partner verfolgen das gemeinsame Ziel, besondere Erlebnisse für Wienerinnen, Wiener und Gäste der Stadt zu schaffen. Die Kooperation zeigt, wie sich technisches Know-how und gelebte Wiener Tradition sinnvoll ergänzen können.

Erlebnis im Mittelpunkt

Mit der neuen Zusammenarbeit wollen Wien Ticket und die Ottakringer Brauerei den Zugang zu den Führungen weiter erleichtern und das Besuchserlebnis verbessern. Im Mittelpunkt steht dabei die Idee, Menschen unkompliziert zusammenzubringen und ihnen besondere Momente in einem der bekanntesten Wiener Traditionsbetriebe zu ermöglichen.