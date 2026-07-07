„Planet der Tiere“ ist zurück im IMMERSIUM

Nach dem großen Erfolg mit mehr als 90.000 Besucherinnen und Besuchern feiert die immersive Ausstellung „Planet der Tiere“ ihr Comeback im IMMERSIUM.

Die Neuauflage bietet noch mehr interaktive Highlights, spektakuläre Naturaufnahmen und spannende Mitmachstationen für die ganze Familie.

Naturerlebnis auf drei Etagen

Mitten in der Wiener Innenstadt geht es auf eine rund 60-minütige Reise durch die beeindruckendsten Lebensräume der Erde. Auf mehr als 1.100 Quadratmetern und drei Etagen verbindet die Ausstellung modernste Medientechnologie mit Wissensvermittlung und emotionalem Storytelling.

Herzstück ist die immersive Hauptshow, die auf den preisgekrönten Naturdokumentationen von ORF Universum basiert. Dank 24K-Projektion und 360-Grad-Technologie tauchen die Besucherinnen und Besucher in die faszinierende Tier- und Pflanzenwelt ein – von den Tiefen der Ozeane bis in die entlegensten Regionen des Planeten.

Virtueller Zoo und neue Attraktionen

Für das Comeback wurde die Ausstellung umfassend erweitert. Zu den Neuheiten zählt ein virtueller Zoo, in dem Tiere mithilfe moderner KI-Technologie erlebt und interaktiv entdeckt werden können – ganz ohne Tierhaltung. Ergänzt wird das Angebot durch neue Erlebnis- und Wissensstationen, eine immersive Art Station sowie zahlreiche Mitmachbereiche, die Kindern und Erwachsenen gleichermaßen spannende Einblicke in Artenvielfalt und Naturschutz bieten.

Begeisterung über die Rückkehr

„Die Entwicklung der immersiven Show ‚Planet der Tiere‘ war für uns eine fantastische Erfahrung. Es freut uns sehr, mit unseren hochwertigen Universum-Produktionen eines der Highlights dieser Ausstellung zu stellen.“

…sagt Gernot Lercher, Leiter der ORF-Universum-Reihe und Programmdirektor von ORF Wissen.

Auch Markus Beyr, Entwickler und CEO des IMMERSIUM, freut sich über die Rückkehr:

„Der enorme Zuspruch der Besucher hat gezeigt, wie groß die Begeisterung für die Tierwelt ist. Mit der Wiederaufnahme von ‚Planet der Tiere‘ und vielen neuen Attraktionen schaffen wir erneut ein Erlebnis, das Wissen, Emotion und modernste Technologie auf einzigartige Weise verbindet.“

Erfolgreiches Konzept

Das IMMERSIUM zählt zu den innovativsten Erlebnisdestinationen Österreichs. Bereits die erste Ausstellung „Jurassic – The Immersive Experience“ lockte mehr als 140.000 Besucherinnen und Besucher an. Mit der Rückkehr von „Planet der Tiere“ setzt das Wiener Haus seinen erfolgreichen Weg fort und verbindet Unterhaltung, Bildung und modernste Technik zu einem außergewöhnlichen Erlebnis.

Tickets für die Ausstellung sind ab sofort auf immersium.com erhältlich.