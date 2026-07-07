Geigen für den guten Zweck im Musikverein

Musik genießen und gleichzeitig Gutes tun: Am 17. Dezember 2026 verwandelt sich der Goldene Saal des Wiener Musikvereins in einen Ort der Solidarität.

Unter dem Motto „Musik der Hoffnung, Musik für die Zukunft der Kinder“ findet ein Benefizkonzert zugunsten von UNICEF Österreich statt.

Musik für den guten Zweck

Der Konzertabend beginnt um 19.30 Uhr und setzt ein starkes Zeichen für Kinder, die weltweit von Krisen, Konflikten und humanitären Notlagen betroffen sind. Der Erlös aus dem Ticketverkauf kommt UNICEF Österreich zugute und unterstützt Projekte für das Wohlergehen und die Zukunft von Kindern.

Das Benefizkonzert steht zudem im Zeichen des 80-jährigen Bestehens von UNICEF, das sich seit acht Jahrzehnten weltweit für die Rechte von Kindern einsetzt.

Mahlers Dritte im Goldenen Saal

Musikalischer Höhepunkt des Abends ist Gustav Mahlers monumentale 3. Symphonie, eines der eindrucksvollsten Werke der Musikgeschichte. Aufgeführt wird sie von der Philharmonie der Universität Wien unter der Leitung von Vijay Upadhyaya.

Die Besucher erwartet ein Konzert voller großer Emotionen und klanglicher Intensität – ein musikalisches Erlebnis, das weit über den Konzertsaal hinauswirkt.

Jetzt Tickets sichern

Wer einen besonderen Konzertabend erleben und gleichzeitig einen Beitrag für Kinder in Not leisten möchte, sollte sich rechtzeitig Tickets sichern. Denn mit jedem Ticket wird ein Zeichen der Hoffnung gesetzt – für eine bessere Zukunft von Kindern weltweit.