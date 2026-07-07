Achtung: Wenn die Sonne zu unserem „Feind“ wird

Bis zu vier Liter Wasser täglich und möglichst keinen Alkohol, der zusätzlich die Blutgefäße erweitert – unsere besten Tipps gegen den Hitze-Sommer.

Wenn die Sonne zu unserem „Feind“ wird, dann müssen wir unseren Körper wie einen „Freund“ behandeln. Und ihm während der Hitzewellen Gutes tun – zum Beispiel: Öffnen Sie die Fenster nur in den kühlen Nacht- oder frühen Morgenstunden. Schließen Sie tagsüber Jalousien und Rollos oder hängen Sie feuchte ­Tücher vor die Fenster, um das direkte Sonnenlicht auszusperren.

Viel trinken

Weitere zentrale Tipps: Trinken Sie ausreichend Flüssigkeit: zwei bis vier Liter Wasser am Tag, auch ohne Durstgefühl. Legen Sie feuchte, kühle Tücher in den Nacken oder auf die Stirn und machen Sie abends kühle Fußbäder. Essen Sie mehrere kleine, leichte Mahlzeiten anstelle von schweren, fettigen Speisen.

Verlorene Salze

Und ganz besonders wichtig: Vermeiden Sie während der Hitzewellen (in Wien wurde der Allzeit-Rekord mit genau 40 Grad gebrochen) möglichst ­Alkohol! Bei zu viel Bier oder Wein werden nämlich die Blutgefäße erweitert, was zu akutem Blutdruckabfall, Schwindel und Ohnmacht führen kann.

Der Flüssigkeitsverlust blockiert zudem ein Hormon in der Niere und treibt den Harndrang hoch – wodurch gemeinsam mit dem Schwitzen wichtige Salze verloren gehen. Wenn schon ­Alkohol, dann stets ein Glas Wasser mit derselben Menge dazu trinken.