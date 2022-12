Papst Benedikt XVI. ist mit 95 Jahren verstorben

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist gestorben. Der als Josef Ratzinger geborene Geistliche wurde 95 Jahre alt. Ratzinger schrieb vor gut zehn Jahren Geschichte, als er überraschend vom höchsten Amt der Katholischen Kirche zurücktrat.

Wien Besuch

Josef Ratzinger wurde am 16. April 1927 im bayrischen Markl geboren. Am 19. April 2005 wurde er von der Konklave zum Papst gewählt. Am 28. Februar 2013 trat er als Papst zurück. Damit war er zweite Papst in der Geschichte, der freiwillig auf das Amt verzichtete. Er verstarb am 31. Dezember 2022. „Mit großer Dankbarkeit denke ich an Papst Benedikt, mit dem ich jahrzehntelang verbunden war. Er war mir als Theologe, Priester und Bischof ein Begleiter und Vorbild,“ so Kardinal Christoph Schönborn zum Tod Ratzingers via Kurznachrichtendienst Twitter.

Im Zuge des 850. Jahrestags der Gründung von Mariazell besuchte der bayrische Papst auch die Bundeshauptstadt. Neben einem Gebet an an der Mariensäule bei der Kirche am Hof, gedachte Ratzinger auch der Shoa am Judenplatz. Es war der fünfte und bis dato letzte Besuch eines Papstes in Wien.