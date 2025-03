Operetten-Abenteuer im LEO: Csárdásfürstin einmal anders

Das Wiener Theater L.E.O. präsentiert Emmerich Kálmáns Operettenklassiker „Die Csárdásfürstin“ in einer ungewöhnlichen Inszenierung mit nur drei Darstellerinnen. Dieses mutige Unterfangen verspricht ein besonderes Operettenerlebnis.

„Die Csárdásfürstin“ ist eine Operette in drei Akten des ungarischen Komponisten Emmerich Kálmán. Die Uraufführung fand am 17. November 1915 im Johann-Strauß-Theater in Wien statt und wurde zu einem grandiosen Erfolg. Die Handlung dreht sich um die Chansonnière Sylva Varescu, die als Csárdásfürstin bekannt ist, und ihre Liebesgeschichte mit dem Fürstensohn Edwin. Das Werk thematisiert die Konflikte zwischen Liebe und gesellschaftlichen Konventionen und besticht durch mitreißende Melodien und ungarische Tanzrhythmen.

Eine mutige Inszenierung mit drei Darstellern

In der aktuellen Produktion des L.E.O. wird „Die Csárdásfürstin“ mit nur drei Darstellern auf die Bühne gebracht: Elena Schreiber, Stefan Fleischhacker und Ivaylo Guberov übernehmen sämtliche Rollen des Stücks. Am Klavier begleitet Kaori Asahara die Aufführung. Diese reduzierte Besetzung erfordert von den Künstlerinnen ein hohes Maß an Flexibilität und Kreativität, um die verschiedenen Charaktere und Handlungsstränge überzeugend darzustellen. Diese besondere Inszenierung bietet Operettenliebhabernund neugierigen Theaterbesuchern die Gelegenheit, einen Klassiker in einem neuen Licht zu erleben.

Theater L.E.O.: Bühne für innovative Inszenierungen

Das Letzte Erfreuliche Operntheater (L.E.O.) in Wien ist bekannt für seine unkonventionellen und kreativen Aufführungen. Als gemeinnütziger Verein zur Förderung des musiktheatralischen Ausdrucks hat es sich seit seiner Gründung 1993 einen Namen gemacht. Mit seinem wohnzimmergroßen Bühnenraum bietet das L.E.O. ein intimes Theatererlebnis und scheut sich nicht davor, große Werke in kleiner Besetzung aufzuführen.

Aufführungstermine und Karteninformation:

Donnerstag, 13. März 2025, 19.30 Uhr

Samstag, 5. April 2025, 19.30 Uhr

Mittwoch, 9. April 2025, 19.30 Uhr

Freitag, 11. April 2025, 19.30 Uhr

Kartenreservierungen und weitere Informationen direkt beim Theater L.E.O.!