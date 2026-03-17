Dabei lernen sie nicht nur die Abläufe der sozialen Hilfsorganisation kennen, sondern unterstützen auch direkt bei der Ausgabe von Lebensmitteln an Menschen in schwierigen Lebenssituationen.

Im Rahmen eines Pilotprojekts erhalten Lehrlinge ab dem zweiten Lehrjahr im Raum Wien die Möglichkeit, vor Ort mitzuhelfen. Viele von ihnen kennen die Team Österreich Tafel bereits aus ihrem Arbeitsalltag in den Filialen. Denn überschüssige, aber einwandfreie Lebensmittel werden regelmäßig an soziale Einrichtungen gespendet. Allein im Jahr 2025 wurden rund 1.165 Tonnen Lebensmittel weitergegeben – ein Teil davon landet auch bei der Team Österreich Tafel.

Wenn Lebensmittelspenden ankommen

Der direkte Einsatz bei den Ausgabestellen zeigt den jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nun ganz konkret, was mit den gespendeten Produkten passiert. Sie erleben hautnah, wie die Lebensmittel bei Menschen ankommen, die Unterstützung benötigen.

„Soziales Engagement ist für uns ein zentraler Teil unserer unternehmerischen Verantwortung. Die langjährige Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Roten Kreuz zeigt, wie konsequent wir diesen Anspruch verfolgen. Mit dieser Initiative geben wir unseren Lehrlingen die Möglichkeit, diese Partnerschaft persönlich zu erleben und zu sehen, wie viel man mit gemeinschaftlichem Einsatz bewegen kann.“

…sagt Niko Karras, Geschäftsführer von PENNY Österreich.

Langjährige Partnerschaft wird weiter ausgebaut

Auch beim Österreichischen Roten Kreuz sieht man in der Initiative einen wichtigen Schritt.

„Seit 15 Jahren ist PENNY ein verlässlicher Partner des Roten Kreuzes. In ganz Österreich sind PENNY-Filialen bewährte Abholpartner der Team Österreich Tafel. Mit dem Einsatz der Lehrlinge als freiwillige Helferinnen und Helfer wird unsere Partnerschaft weiter ausgebaut.“

…erklärt Michael Opriesnig, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes.

Er betont außerdem, dass die jungen Menschen durch ihren Einsatz nicht nur anderen helfen, sondern auch wertvolle Erfahrungen für ihren weiteren Berufs- und Lebensweg sammeln.

Soziale Kompetenz als Teil der Ausbildung

Langfristig soll der Einsatz bei der Team Österreich Tafel ein fixer Bestandteil der Ausbildung werden. Lehrlinge ab dem zweiten Lehrjahr könnten so regelmäßig Einblicke in soziale Hilfsarbeit bekommen.

Neben fachlichen Fähigkeiten stehen dabei auch soziale Kompetenzen im Mittelpunkt: Teamarbeit, Verantwortungsbewusstsein und gesellschaftliches Engagement werden durch den Praxiseinsatz gestärkt. Gleichzeitig leisten die Lehrlinge einen wichtigen Beitrag für Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind.

Ausbildung mit Verantwortung

Derzeit beschäftigt PENNY österreichweit 83 Lehrlinge. Zusätzlich werden rund 200 Jugendliche im Rahmen überbetrieblicher Ausbildungsprogramme ausgebildet. Mit dem Engagement bei der Team Österreich Tafel möchte das Unternehmen jungen Menschen schon während ihrer Ausbildung die Möglichkeit geben, soziale Verantwortung zu übernehmen und aktiv zu erleben, wie gemeinsames Engagement Menschen helfen kann.