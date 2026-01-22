Anjuta Fink ist Konditormeisterin mit Leib und Seele. Neben ihrer Familie gibt es für sie absolut nichts Schöneres als jeden Tag Kuchen und Torten zu backen. Als “süßer Fink” hat sie sich weit über die Grenzen des 10. Bezirks einen Namen gemacht. Ihre Torten und andere süße Köstlichkeiten fertigt sie eigentlich nur auf Bestellung, doch jetzt geht sie einen Schritt weiter – ins Herzen von Oberlaa. Oberlaa ist ein Dorf und das im besten Sinne des Wortes. Man grüßt sich, man kennt sich und aus einer dieser Bekanntschaften entstand etwas Besonderes. „Da es im alten Ortskern schon länger keine Konditorei gibt, haben wir uns gedacht, dass muss man ändern“, so Konditorin Anjuta Fink und Wirtin Barbara Wieselthaler.

Torte „wia z‘ Haus“

Anjuta ist als „Süßer Fink“ für die hausgemachten Torten „Ich backe mit weniger Zucker, aber verspreche den doppelten Geschmack“ die sie auf Wunsch und Bestellung backt, weit über die Genzen des 10. Bezirks hinaus bekannt. „Auch auf unserer Speisekarte waren ihre Torten immer schon zu finden.“, so Wieselthaler. Nun geht man gemeinsam einen Schritt weiter. Jeden 2. Sonntag ab 14 Uhr wird der Dorf-Wirt Oberlaa in der Liesingbachstraße 75 zu einer Pop-up Konditorei. Dafür backt Fink am Vortag „die Eier kommen übrigens vom Prentlhof“ zwischen 6 und 8 süße Köstlichkeiten, die vor Ort verkostet werden können, solange der Vorrat reicht.

Kleiner Tipp: Die Tortenstücke gibt es auch zum Mitnehmen.“

Die nächste Gelegenheit zu „Kaffe & Kuchen“ gibt es am 25. Jänner und weitere Infos auf www.suesser-fink.at