Leise ist anders, denn wenn Nilpferd Hippi unterwegs ist, wird’s lustig und laut. Gemeinsam mit Vogel Felix stolpert er mitten hinein in ein Abenteuer voller Fantasie, Musik und Überraschungen. Im Lilarium entsteht daraus ein Theatermoment, der kleine Zuschauer begeistert und große zum Lächeln bringt.

Tollpatschiger Hippi auf großer Expedition

Im Figurentheater Lilarium wird „Achtung, hier kommt ein Nilpferd!“ wieder aufgeführt. Ein Stück, das seit vielen Jahren Jung und Alt begeistert. Die urkomische Suche nach der geheimnisvollen Streifensteppe, wo angeblich gestreifte Blumen wachsen sollen, führt unsere beiden Helden Hippi und Felix durch Urwald und Wüste und führt zu allerlei tierische Begegnungen.

Hippi, das tapsige Nilpferd, bewegt sich mit lautem Getrampel über die Bühne, sehr zum Erstaunen der Tiere, denen es begegnet. Strauße, Faultiere, Erdferkel und sogar ein gestreifter Tiger sind irritiert von dem ungewöhnlichen Duo. Doch keiner scheint zu wissen, wo die geheimnisvolle Streifensteppe liegt. Ob Hippi und Felix am Ende doch ihr Ziel finden?

Perfekter Familienausflug ins Figurentheater

Die liebevoll gestalteten Puppen und die eigens komponierte Musik schaffen im Lilarium eine magische Atmosphäre, die Kinder ab drei Jahren spielerisch in die Geschichte hineinzieht. Die Kombination aus erzählerischem Figurenspiel, witzigen Dialogen und musikalischer Untermalung macht das Stück zu einem Erlebnis für die ganze Familie.

Die Vorstellung läuft vom 7. Februar bis 1. März 2026 im Figurentheater Lilarium in der Göllnergasse 8. Eltern können bequem Tickets über den Webshop oder telefonisch reservieren – und online gibt es sie sogar einen Euro günstiger!

Tickets: www.lilarum.at