Praterstern: Umbau für mehr Sicherheit und Grünflächen

Heute starten die Bauarbeiten zur Neugestaltung des Kreuzungsplateaus Praterstern/Nordbahnstraße. Ziel der Maßnahmen ist es, den Rad- und Fußverkehr besser zu trennen und eine größere Aufstellfläche zu schaffen.Bis Mai 2025 sollen fünf Bäume sowie Stauden gepflanzt werden.

Die Bauarbeiten erfolgen unter Einengung der Fahrstreifen am Praterstern und der Nordbahnstraße. An den Wochenenden des 22. und 23. März sowie des 29. und 30. März wird die Zufahrt vom Praterstern in die Nordbahnstraße gesperrt. Radfahrer:innen werden über die Lassallestraße und den Praterstern umgeleitet. Der motorisierte Verkehr nutzt die Ausweichroute über Rotensterngasse, Weintraubengasse und Kleine Stadtgutgasse.

