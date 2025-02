Birdlife gibt Tipps, um gefiederte Sänger im Garten zu begrüßen

„Heißen wir die musikalischen Frühlingsboten in unseren Gärten willkommen und schaffen ihnen abwechslungsreiche Lebensräume“, so Eva Karner-Ranner von BirdLife-Österreich.

Mit den ersten warmen Tagen des Jahres wird es unüberhörbar: Der Frühling ist nicht mehr weit! Bereits im Februar beginnen verschiedene Meisenarten wie Kohlmeise, Blaumeise und Tannenmeise, aber auch Baumläufer oder Kleiber und andere Vogelarten, die den ganzen Winter über bei uns bleiben, mit ihrem Gesang, ebenso die Spechte mit dem Trommeln.

Ab Ende Februar treffen der Reihe nach die Zugvögel bei uns ein. „Zu den ersten, die aus dem Süden zurückkommen, zählt die Feldlerche. Sie kreist flügelschlagend über ihrem Revier und singt dabei ihr jubelndes Lied, eine musikalische wie sportliche Meisterleistung!“, weiß Karner-Ranner. Auch die ersten Singdrosseln und Stare sind bereits eingetroffen und Kiebitze teilen sich da und dort mit den Feldlerchen die Ackerflächen. Täglich werden es mehr und der Frühlingsstimmenwalzer immer vielstimmiger.

Gefiederte Nachbarn im Anflug

Im März kommen mit Mönchsgrasmücke, Girlitz und Zilpzalp einige Vögel, die in unseren Gärten singen. Hausrotschwänze tragen ihr Lied von Hausdächern aus vor. Etwas später sind Klappergrasmücken mit ihrem typisch klappernden Gesang dran, die im April gemeinsam mit den ersten Schwalben kommen. Der letzte in der Reihe der Gartenvögel ist der Grauschnäpper, der erst im Mai seine lange Reise aus Afrika beendet.

„Damit sich unsere gefiederten Freunde wohlfühlen und auch in Städten erfolgreich ihre Jungen aufziehen, brauchen sie geeignete Brutplätze, Verstecke und die passende Nahrung zur Jungenaufzucht“, so die Expertin und weiter: „Ein naturnaher, vielfältig gestalteter Garten, in dem der Natur ein bisschen freier Lauf gelassen wird, ist die beste Voraussetzung dafür. Heißen wir also nicht nur mit dem Herzen die Frühlingsstimmen unserer Vögel willkommen, sondern bereiten wir ihnen ein ebenso warmes, tatkräftiges Willkommen in unseren Gärten!

Alle Tipps zur naturnahen und vogelfreundlichen Gartengestaltung finden Sie in der BirdLife-Broschüre „Gefiederte Gäste im Hausgarten“, kostenfrei zu bestellen unter office@birdlife.at oder 01-523 46 51.“