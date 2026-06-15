Sonnenland Simmering: Natur wird zum Erlebnis(park)

Vor Kurzem noch war am Werkstättenweg 75 im 11. Bezirk nur eine „Gstettn“ zu sehen, Dann kam das Wiener Klimateam ins Spiel und brachte Ideen ein. In Zusammenarbeit mit dem Bezirk und Sport Wien wurden diese umgesetzt und das Ergebnis kann sich ab jetzt als Natur- und Erlebnispark Sonnenland sehen lassen.

Was einmal eine ungenutzte Fläche war, ist nun ein vielseitiger Park für alle Generationen: In Simmering ist mit dem Natur- und Erlebnispark Sonnenland ein neuer öffentlicher Ort entstanden, der Bewegung, Erholung, Naturerlebnis und gemeinschaftliches Miteinander verbindet. Jetzt wurde er von Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, Sportstadtrat Peter Hacker und Bezirksvorsteher Thomas Steinhart offiziell eröffnet.

Auf dem Areal am Werkstättenweg stehen moderne Bewegungsangebote, naturnahe Erholungsflächen, inklusive Spielmöglichkeiten sowie gemeinschaftlich genutzte Gartenbereiche zur Verfügung.

Ein Park für Mensch und Natur

Das Projekt vereint die ursprünglich geplante Errichtung eines Motorik- und Bewegungsparks durch Sport Wien mit einer Idee aus dem Wiener Klimateam. 2022 hatten Simmeringerinnen und Simmeringer beim Beteiligungsprojekt die Umgestaltung des Areals zu einem Naturpark vorgeschlagen. Durch die Bündelung beider Vorhaben entstand ein innovatives Gesamtkonzept mit vielfältigem Mehrwert für Mensch und Natur.

„Das Sonnenland zeigt, was das Wiener Klimateam leisten kann: Eine Idee aus der Nachbarschaft wird durch Bürgerbeteiligung und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zu einem Vorzeigeprojekt, das Natur, Bewegung und Gemeinschaft vereint“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Wir haben hier aus einer Gstettn einen schönen Ort gemacht, den alle Generationen nutzen können – zur Bewegung, zum Spielen und zum Garteln. Besonders die Kinder werden mit dem Bewegungspark und den vielen Geräten eine große Freude haben“, sagt Sportstadtrat Peter Hacker.

Bewegungsangebote, Natur und Gemeinschaft

Herzstück der Anlage ist der neue Bewegungspark für alle Altersgruppen mit Angeboten wie barrierefreien Spielgeräten, Labyrinthen und einer Calisthenics-Insel. Eine Wiesenfläche lädt zum Spielen, Picknicken, Entspannen oder Yoga ein. Barfußweg, Klang- und Geschicklichkeitselemente sowie die „Different Walk“-Strecke sprechen die Sinne an und fördern gemeinsam mit Balancier- und Kletterelementen Kraft, Koordination und Beweglichkeit.

Ergänzt werden die Bewegungsflächen durch einen naturnahen Erlebnisraum mit Totholzhaufen sowie Wildstauden- und Strauchpflanzungen, die wertvolle Lebensräume für Tiere schaffen und zugleich Erholung inmitten der Stadt ermöglichen. Ein Verein aus der Nachbarschaft betreut zudem den Gemeinschaftsgarten. Der nicht öffentlich zugänglicher Wildnisbereich dient als Rückzugsraum für Flora und Fauna.

„Mit dem Natur- und Erlebnispark Sonnenland ist in Simmering ein Ort entstanden, der Bewegung, Natur und Gemeinschaft verbindet. Besonders freut mich, dass dieses Projekt gemeinsam mit den Bürger entwickelt wurde und nun Menschen aller Generationen zugutekommt“, so Bezirksvorsteher Thomas Steinhart.