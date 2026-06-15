Bäckerei Geier erhält Preis für nachhaltiges Sackerl

Große Anerkennung für eine Initiative, die Nachhaltigkeit und soziales Engagement miteinander verbindet: Das Geier-Tafelsackerl wurde mit dem Green Marketing Award 2026 ausgezeichnet.

Das Familienunternehmen Geier. Die Bäckerei sicherte sich dabei den ersten Platz in der Kategorie „Be Aware!“.

Nachhaltigkeit, die ankommt

Mit dem Green Marketing Award werden Projekte ausgezeichnet, die Konsumentinnen und Konsumenten dabei unterstützen, bewusste Entscheidungen für Umwelt, Klima und Gesellschaft zu treffen. Die Initiative von ÖBB Werbung, WPP Media und Horizont zeichnet besonders glaubwürdige und wirkungsvolle Konzepte aus.

Das Geier-Tafelsackerl konnte sich dabei in einem starken Teilnehmerfeld durchsetzen. Insgesamt wurden fünf Projekte von einer Fachjury unter der Leitung von Ass. Prof. Dr. Dieter Scharitzer von der WU Wien nominiert. Anschließend bewerteten rund 1.500 Konsumentinnen und Konsumenten die Projekte nach Glaubwürdigkeit, Innovationskraft und gesellschaftlicher Wirkung.

Lebensmittel retten und Menschen helfen

Das ausgezeichnete Geier-Tafelsackerl wurde im Mai 2025 unter dem Motto „Was Gutes tut Gutes“ eingeführt. Kundinnen und Kunden können über die Geier-App täglich ein Sackerl mit tagesfrischem Brot, Gebäck oder Süßwaren im Wert von rund zwölf Euro bestellen und kurz vor Geschäftsschluss um 3,99 Euro abholen.

Das Konzept trifft den Nerv der Zeit: Bereits mehr als 12.000 Tafelsackerl wurden verkauft. Dadurch konnten über 18 Tonnen Lebensmittel vor der Verschwendung bewahrt und wieder dem Konsumkreislauf zugeführt werden.

Gleichzeitig unterstützt jeder Kauf einen guten Zweck. Pro verkauftem Sackerl gehen 50 Cent an Die Tafel Österreich. Auf diese Weise konnten bereits rund 30.000 Mahlzeiten für armutsbetroffene Menschen finanziert werden.

20 Jahre Partnerschaft gegen Armut und Verschwendung

Die Auszeichnung ist auch ein Zeichen für die langjährige Zusammenarbeit zwischen Geier und Die Tafel Österreich. Seit mittlerweile zwei Jahrzehnten engagieren sich beide Partner gemeinsam gegen Lebensmittelverschwendung und Armut. Neben regelmäßigen Warenspenden unterstützt die Bäckerei den Sozialverein auch mit Know-how, Sponsorings und gemeinsamen Projekten.

„Dass unser Projekt nicht nur die Fachjury, sondern auch so viele Konsumentinnen und Konsumenten überzeugt hat, macht diese Auszeichnung für uns besonders wertvoll“, freut sich Erika Geier. Die Anerkennung zeige, dass nachhaltiges Handeln und soziale Verantwortung von den Menschen wahrgenommen und geschätzt werden.

Auch Alexandra Gruber, Geschäftsführerin von Die Tafel Österreich, betont die Bedeutung der Zusammenarbeit: „Das Geier-Tafelsackerl zeigt eindrucksvoll, wie ökologische Verantwortung und soziales Engagement Hand in Hand gehen können.“

Nachhaltigkeit als Unternehmensprinzip

Für die Bäckerei Geier ist Nachhaltigkeit längst Teil der Unternehmensphilosophie. Rund 80 Prozent der Rohstoffe stammen aus einem Umkreis von 50 Kilometern rund um die Backstube in Markgrafneusiedl. Bereits seit 2006 werden sämtliche Standorte mit 100 Prozent Naturstrom betrieben.

Darüber hinaus investiert das Unternehmen kontinuierlich in Wärmerückgewinnung aus den Backöfen, Photovoltaikanlagen und die Umstellung seiner Vertriebsflotte auf E-Mobilität.