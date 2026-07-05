Die Wunder-Bar: Im Prater eröffnet der “Mirage Garden”

Wiens erste Premium-Outdoor-Location mit Riviera-Flair, Live-Entertainment und

Elevated Streetfood eröffnet am 11. Juli und ist bis Ende Oktober täglich geöffnet.

Mit dem Mirage Garden erhält Wien eine neue einzigartige Outdoor-Location, die stylisches Riviera-Flair, Live-Entertainment und hochwertige Kulinarik unter freiem Himmel vereint. Der Mirage Garden befindet sich direkt neben der etablierten Eventlocation Mirage. Ab dem 11. Juli ist der Mirage Garden bis Ende Oktober täglich geöffnet.

Auf rund 445 Quadratmetern bietet die Location Platz für rund 220 Gäste. Ein großzügiger Gartenbereich mit 152 Sitzplätzen, eine Terrasse sowie eine exklusive Lounge-Terrasse schaffen den idealen Rahmen für entspannte Nachmittage, sommerliche Abende und besondere Veranstaltungen.

Das Herzstück der Location bildet ein stilvoll inszenierter Airstream, der als zentrale Bar fungiert und zugleich visuelles Highlight des Gardens ist. Hochwertige Loungemöbel, stimmungsvoll beleuchtete Bäume, bordeauxrote Tischlampen und ein aufwendig gestalteter Eingangsbereich mit beleuchtetem Holztorbogen und rotem Teppich und goldenen Absperrpfosten sorgen für eine Atmosphäre, die Gäste bereits beim Betreten in eine andere Welt eintauchen lässt.

Kulinarisch setzt der Mirage Garden auf „Elevated International Street Food“ – hochwertige Gerichte mit internationaler Inspiration, die entspannten Genuss mit anspruchsvoller Qualität verbinden.