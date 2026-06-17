Heiltherme Bad Waltersdorf baut neue Sauna mit Ausblick

Mit einer großzügigen neuen Aufguss-Sauna investiert die Heiltherme Bad Waltersdorf weiter in das Wohlbefinden ihrer Gäste. Das Projekt startet im Sommer 2026 und verspricht Sauna-Erlebnisse mit Panoramablick ins Grüne, modernster Technik und einem neuen Aufguss-Konzept.

BAD WALTERSDORF. Die Heiltherme Bad Waltersdorf setzt ihren Modernisierungskurs fort. Nach zahlreichen Erneuerungen in den vergangenen Jahren entsteht im Sommer 2026 im Außenbereich der Saunalandschaft eine neue Aufguss-Sauna für rund 60 Personen. Gleichzeitig wird auch die bestehende Steirer-Sauna umfassend modernisiert.

Mit der Erweiterung reagiert das Thermenresort auf die steigende Nachfrage nach geführten Sauna-Aufgüssen und schafft zusätzliche Kapazitäten für Gäste, die Entspannung und Erholung suchen.

Naturkino während des Aufgusses

Besonderes Highlight der neuen Sauna wird ein großes Panoramafenster sein. Es eröffnet den Blick auf die umliegende Natur und macht die Landschaft zum Teil des Sauna-Erlebnisses. Lichtstimmungen, Jahreszeiten und die beruhigende Aussicht sollen die Aufgüsse begleiten und für eine besondere Atmosphäre sorgen.

„Wir entwickeln unser Resort mit viel Bedacht und mit einem klaren Blick auf das, was unseren Gästen guttut und ihre Gesundheit erhält“, erklärt Geschäftsführer KommR Mag. Gernot Deutsch. Die neue Aufguss-Sauna sei ein weiterer Schritt, um die Kraft der Natürlichkeit im gesamten Resort spürbar zu machen.

Regional, nachhaltig und modern

Bei der Umsetzung setzt die Heiltherme auf regionale Materialien und bewährte Partner. Akazien- und Espenholz, moderne Steinrückwände sowie eine natürliche Frischluftzufuhr sollen für ein angenehmes Raumklima sorgen. Ergänzt wird das Konzept durch moderne Saunatechnik und eine architektonische Gestaltung, die sich harmonisch in die Umgebung einfügt.

Für die Planung zeichnet erneut Architekt DI Gerhard Kreiner verantwortlich, der bereits zahlreiche Projekte im Resort begleitet hat.

Neues Aufguss-Konzept mit Kräutern und Düften

Parallel zur baulichen Erweiterung wird auch das Aufguss-Angebot weiterentwickelt. Im Mittelpunkt stehen natürliche Düfte, regionale Kräuter und bewusst gestaltete Rituale, die für Entspannung sorgen sollen.

„Wärme, Kräuterduft und der Blick ins Grüne passen wunderbar zur Heiltherme. Mit dem neuen Aufguss-Konzept möchten wir unseren Gästen ein echtes, natürliches Sauna-Erlebnis schenken“, sagt Saunameister Michael Zinggl.

Mit der Fertigstellung stehen den Gästen insgesamt zehn unterschiedliche Saunen zur Verfügung – von der Steirer-Sauna über das Sole-Dampfbad bis hin zur Kräuter-Solesauna, Bio-Sauna und Garten-Sauna.

Vorfreude-Bonus für Gäste

Während der Bauphase vom 29. Juni bis 31. Juli 2026 informiert die Heiltherme auf ihrer Vorfreude-Plattform laufend über den Fortschritt des Projekts. Gäste profitieren in diesem Zeitraum zudem von einem Vorfreude-Bonus: Thermeneintritte sind um 20 Prozent günstiger, Hotelaufenthalte werden mit fünf Prozent Rabatt angeboten.

Mit dem Ausbau wächst auch das Team der Heiltherme weiter. Gesucht werden neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Freude an Wellness, Natur und Gastfreundschaft mitbringen und das neue Sauna-Angebot aktiv mitgestalten möchten. Details gibt’s hier!