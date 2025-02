Queere Mode im Rampenlicht: Huma Eleven feiert Vielfalt

Im Simmeringer Shopping-Center Huma Eleven wurde vor Kurzem feierlich die Ausstellung „Queer Moments in Fashion“ eröffnet. Die Foto-Schau zeigt beeindruckende Outfits junger Designer, die im November 2024 beim Queer Ball erstmals präsentiert wurden. Die Models: keine Profis, sondern Persönlichkeiten aus Simmering, die Mode als Ausdruck von Vielfalt verkörpern. Die Ausstellung ist bis 15. Februar kostenlos zu besichtigen.

Inmitten einer farbenfrohen Frühlingskulisse wird im Huma Eleven die Verbindung zwischen Mode und queerer Identität gefeiert. Die ausgestellten Fotografien zeigen individuelle Looks, die unter der Leitung von Stardesigner La Hong entstanden sind. Die Models verkörpern nicht nur die kreative Vision der Designer, sondern auch den Mut zur Sichtbarkeit und Selbstbestimmung. „Wir wollen mit dieser Ausstellung ein Zeichen setzen: Mode ist nicht nur Ästhetik, sondern auch Ausdruck von Identität und Diversität“, erklärt Ortrun Gauper, Initiatorin von „Queer Moments“.

Prominente Gäste und mitreißende Moderation

Zur Eröffnung kamen zahlreiche Gäste aus Kultur, Politik und Wirtschaft. Bezirksvorsteher Thomas Steinhart, Wirtschaftskammer-Vertreterin Reanne Leuming und Festivalleiterin Franziska Hatz zählten zu den Ehrengästen. Ein besonderes Highlight: Drag King Eric BigClit, der mit Charme und Humor durch den Abend führte. Auch Designer und Models waren vor Ort und boten Einblicke in die Hintergründe der einzigartigen Modewerke.

Huma Eleven setzt auf gesellschaftliche Vielfalt

„Wir sind stolz, als Partner von ‚Queer Moments‘ diese wichtige Initiative zu unterstützen“, betont Sabine Dreschkay, Center-Managerin von Huma Eleven. „Unsere Ausstellung ist nicht nur eine Hommage an die Kreativität junger Designer, sondern auch an die Vielfalt unserer Gesellschaft. Besonders schön ist, dass die Models aus unserem Bezirk stammen und die Ausstellung so eine lokale Note erhält.“

