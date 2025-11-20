Die Räumlichkeiten für die Wohngemeinschaft Vielfalt* im Gemeindebau NEU„Rudolf-Hundstorfer-Hof“ in der Stumpergasse 56 sind bezugsfertig. Die WG bietet sechs barrierefreie Einzelzimmer, einen großzügigen Gemeinschaftsbereich mit Wohnküche, eine 40 m² große Terrasse – und vor allem queeren Senior:innen ein neues Zuhause. Die Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Julia Lessacher freut sich über die gelungene Umsetzung des Projekts:

In Mariahilf – das Herz der LGBTQIA+*-Community – wird die Vielfalt gelebt! Die Mariahilfer Wohngemeinschaft bietet ein großartiges Angebot für LGBTQIA+-Personen.

Altersgerechtes All-Inclusive-Wohnen

Reinigung, Verpflegung, technischer Support und die Organisation sozialer Dienste sind bei Bedarf direkt vor Ort möglich. Auch häusliche Betreuungsformen können integriert werden – eine echte Alternative zu klassischen Pflegeeinrichtungen.

Wenn bei queeren Personen z.B. Pflegebedürftigkeit eintritt, braucht es Professionist:innen, die sowohl die Vielfalt als auch spezialisiertes Fachwissen mitbringen. Betroffene sollen nicht wieder und wieder ihr Geschlecht, den eigenen Körper und die sexuelle Identität thematisieren und erklären müssen, erläutert Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien.

Entsprechend der Interessen der Bewohner:innen werden darüber hinaus auch kulturelle und sportliche Aktivitäten, Ausflüge und Beratungen angeboten.