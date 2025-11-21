Der Tiergarten Schönbrunn bietet ab sofort eine neue Spezialführung für alle Pandafans an. Für das „PANDAstische Erlebnis“ öffnet der Zoo seine Tore bereits um 8:00 Uhr und ermöglicht einen exklusiven morgendlichen Besuch bei den Großen Pandas. Dabei gibt es auch die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Tierpfleger-Team einen Blick hinter die Kulissen der Pandahaltung zu werfen. Mitzuerleben, wie ein Großer Panda abgewogen wird, bei der Zubereitung des Pandabrots über die Schulter schauen zu dürfen und die Bereiche des medizinischen Trainings im Backstage-Bereich zu sehen, all das macht die Führung zu einem besonderen Highlight. Man erhält sogar einen Einblick, was die Pandas nachts tun, indem man mit den Pflegerinnen und Pflegern die Kameraaufzeichnungen der vergangenen Nächte durchsieht.

Haben Große Pandas wirklich sechs Finger? Woher bezieht der Tiergarten den Bambus? Warum werden die Pandas täglich gewogen? Im Rahmen der eineinhalbstündigen Führung bleibt keine Frage über die bedrohten Bambusbären unbeantwortet – egal, ob zu ihrer Biologie, zu ihrem Leben im Tiergarten oder zum Schutzprojekt in China. „Mit diesem neuen Angebot kommen wir dem Wunsch vieler Besucherinnen und Besucher nach, die Großen Pandas aus nächster Nähe zu erleben. Gleichzeitig möchten wir damit das Verständnis für den Schutz dieser bedrohten Tierart weiter stärken“, so Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck. Das hoch exklusive „PANDAstische Erlebnis“ wird jeden ersten und dritten Freitag im Monat angeboten und kostet € 520,- für zwei Personen, der Tageseintritt in den Tiergarten ist inkludiert.

Informationen und Buchung unter: www.zoovienna.at/fuehrungen/pandastisches-erlebnis