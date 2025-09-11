Darüber sind bei den Grün-Weißen ja alle froh: Bis Weihnachten bleibt der Stress-Level hoch, einige “englische Wochen” warten auf Seidl, Bolla & Co.

Am Sonntag endet das “Batterien-Aufladen” durch die Länderspiel-Pause, will der ­Rekordmeister zuhause gegen Tirol an die zuletzt gezeigte Form anschließen. Ab Ende September warten dann viele „englische W­ochen“, gilt es die Basis für ganze Saison zu legen. Wobei viele Experten den Grün-Weißen mit dem neuformierten Kader Großes zutrauen.

Schlag auf Schlag

Doch der erfahrene Chefcoach Peter Stöger bremst klugerweise: „Is eh liab!“ Aber eben noch nichts erreicht. Es gelte Schritt für Schritt voranzukommen, auf jedes einzelne Match zu schauen. Das Monsterprogramm hat es nämlich in sich: Am 17.9. steht die 2. Cup-Runde gegen Oberwart ­auswärts an. Dann muss man am 21.9. zum GAK, ehe am 28.9. um 17 Uhr das Wiener Derby ansteht. Immer brisant, immer schwierig, auch wenn die Violetten in der Krise sind.

Auf nach Polen

Danach geht es im Europacup mit dem Auswärtsmatch gegen Lech Posen (2.10.) los. Nach dem vermutlich schweren Match gegen die Polen muss Grün-Weiß gleich zu ­Salzburg (5.10.) – immer brisant. Ehe man erst zwei Wochen später am 19.10. den LASK in Hütteldorf empfängt. Dann folgt das Doppel gegen ­Fiorentina zuhause (23.10.) und das Auswärtsspiel gegen ­Aufsteiger Ried (26.10.).

Bis zu Weihnachten warten 19 Spiele in 14 Wochen. Mehr online unter SK Rapid