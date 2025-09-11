Eigenständige Mobilität ist vor allem für ältere Menschen wichtig für die Teilnahme am sozialen Leben und das Wohlbefinden. Wer sich mit Auto, Fahrrad oder ÖPNV unsicher fühlt, findet im e-Dreirad eine barrierefreie Alternative, um mobil und fit zu bleiben.

Mobilität im Alter

Laut RKI kamen 2021 weniger als 50 Prozent der über 65-Jährigen auf die empfohlene Aktivitätsdauer von 150 Minuten pro Woche. Höchste Zeit, das passende Dreirad zu finden, um auch im fortgeschrittenen Alter aktiv zu bleiben. Regelmäßige Bewegung mit dem Dreirad stärkt nicht nur die Gesundheit und kann das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes erheblich senken, sondern erweitert auch den Aktionsradius: „Meine Frau und ich verbrachten unseren Sommerurlaub am Wörthersee. Unsere Dreiräder sorgten für eine perfekte und komfortable Mobilität. Urlaub mit dem Dreirad ist für uns einfach wunderschön und bietet Luxus“, schildert ein zufriedener e-motion-Dreirad-Kunde. Dreiräder gibt es in verschiedenen Ausführungen: Von Sesseldreirädern mit extra komfortabler Sitzposition über geräumige Shoppingdreiräder bis hin zu flexiblen Vierrädern ist alles dabei. Die e-motion e-Bike Welt Wien Nord bietet eine große Auswahl an Dreirädern, Zubehör und günstigen Finanzierungsmöglichkeiten.

Maximaler Komfort und Sicherheit

Für jede/n gibt es ein passendes Modell. Die Räder sind stabil, sicher zu fahren und garantieren maximalen Komfort. Individualisierungen wie Spiegel, Fußschalen oder Stockhalter ergänzen das Rundum-Sorglos-Paket. Die Mobilitätstage bieten eine komfortable Möglichkeit, alle Dreiräder unverbindlich zu testen.

e-motion e-Bike Welt Wien Nord

Industriestraße 1, 2100 Korneuburg

Tel.: 02262/236 411 10

Web: emotion-technologies.at

Mail.: wien-nord@emotion-ebikes.at