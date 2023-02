Rathaus erteilte Sanctus: Logistikzentrum Auhof fix

Eine ehemalige Autobahn-Raststation an der Westeinfahrt sorgte in den letzten Monaten für Diskussionen in Penzing. Wie das WBB mehrfach berichtete, plant der Gastro-Großhändler in der Wientalstraße 45 ein neues Logistikzentrum. Das Vorhaben passierte am 23. Februar den Wiener Gemeinderat. Dieser hat nun den Bau genehmigt.

Hintergrund

Bereits im Jahr 2017 wurde die Fläche ausschließlich für eine gewerblich-industrielle Nutzung vorgesehen. Der Beschluss wurde damals von allen Fraktionen – abgesehen von der FPÖ – im Wiener Gemeinderat mitgetragen. Im Winter 2022 sorgte das geplante Projekt für Unmut bei der Stadt-Opposition. Kritiker sahen dort, direkt neben der Autobahn, etwa lieber einen Sportplatz.

(C) Stefan Burghart: Hier möchte Transgourmet ein Logistikzentrum schaffen.

Nachdem der Bezirk – abgesehen die Penzinger SPÖ – gegen das Projekt stimmte, passierte das Unternehmen nun den Wiener Gemeinderat. Dieser beschloss mit den Stimmen der SPÖ und NEOS das Projekt.

Baustart

architekturbüro josef jakob / transgourmet

Baustart ist laut Transgourmet für das Projekt mit 2024 angesetzt. Geplant ist eine zweijährige Bauzeit, die Eröffnung soll im Jahr 2026 stattfinden. Das Logistikzentrum soll vorrangig zur Belieferung der Wiener Gastronomie dienen. Das Gebäude wird großflächig begrünt und mit einer PV-Anlage bestückt. Für die Region verspricht man sich rund 260 zusätzliche Arbeitsplätze.

