Ursache des Brandes in Liesing geklärt

Über dem 23. Bezirk sorgte heute Nachmittag eine gewaltige Rauchwolke für Aufregung unter den Anwohnern. Grund dafür: In der Zustellbasis der Post ist ein Feuer ausgebrochen.

Bei dem Gebäude in der Brunner Straße handelt es sich um eine Zustellbasis der Post und nicht, wie an anderer Stelle spekuliert, um ein Logistikzentrum. „Während im Logistikzentrum deutlich höhere Mengen verteilt und sortiert werden, ist die Zustellbasis der Punkt, an dem unsere Zusteller ihre Zustelltouren starten.“, erläutert Postsprecher Markus Leitgeb und ergänzt:

„Ich kann bestätigen, dass der Brand in unserem Gebäude ausgebrochen ist. Unsere Zusteller sind derzeit noch auf Zustellgang, daher dürften zum Ausbruch des Brandes auch nur wenige Personen vor Ort gewesen sein.“, so Leitgeb am Nachmittag.

Brand rasch gelöscht

Mittlerweile ist der Brand gelöscht und die Ursache geklärt. Der Brand brach glücklicherweise nicht im Gebäude selbst aus, sondern am Dach, was die gewaltige Rauchsäule verursachte. „Das Dämm-Material der Photovoltaikanlage hat gebrannt. Die Tatsache, dass das am höchsten Punkt des Gebäudes passiert ist hat für die starke Rauchentwicklung gesorgt.“, erklärt Oberbrandrat Ing. Christian Feiler gegenüber dem Wiener Bezirksblatt. Wie genau das geschehen konnte wird noch untersucht. Die Feuerwehr war mit Löschzügen und Atemschutz im Einsatz und rund nach rund einer 3/4 Stunde konnte „Brand aus“ gemeldet werden.

Es gibt weitere gute Nachrichten. Es kamen glücklicherweise keine Menschen zu Schaden! Auch die Pakete überstanden das Feuer unbeschadet. „Wir sind optimistisch, dass wir schon morgen wieder ganz normal zustellen können“, So Markus Leitgeb.