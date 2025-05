Rauschende Ballnacht: Oberösterreich feiert in Wien

Hier ist gute Stimmung garantiert! Am 14. Juni verwandelt der Oberösterreicher-Ball das Wiener Rathaus in eine Bühne für eine unvergessliche Nacht.

Ein Abend, an dem Oberösterreich glänzt, die Musik verzaubert und das Rathaus im sommerlichen Lichtermeer erstrahlt – willkommen beim Oberösterreicher Ball! Am Samstag, 14. Juni 2025, verwandelt sich der stimmungsvolle Arkadenhof in eine prachtvolle Bühne für eine Ballnacht, die Tradition und Moderne verbindet.

Tolle Highlights warten

Auch heuer sorgt ein abwechslungsreiches Programm für unvergessliche Momente: Die offizielle Eröffnung im Festsaal erfolgt mit einem spektakulären Überraschungs-Medley des “Pfarrt”-Orchesters, der Polizeimusik Oberösterreich und der MMK Haag am Hausruck. Im weiteren Verlauf des Abends erwarten die Gäste dann musikalische Highlights wie die Auftritte von Tobias Pötzelsberger und Band, des Linzer Musicalensembles und als Mitternachtsshow die Poxrucker Sisters.

Drinnen und draußen

Im sommerlichen Arkadenhof sorgt das PEPEs Woodstock Tanzorchester für ausgelassene Stimmung, während das DJ-Duo 2:tages:bart bis in die frühen Morgenstunden auflegt. Weitere Musikacts, darunter Zimt&Zucker, Hans Peter Gratz & Band, sowie Walking Acts wie Blechsalat und die Voximus Combo, sorgen für bunte Vibes. Zudem werden Gäste mit Spezialitäten aus Oberösterreich verwöhnt – ob kühles Zipfer oder Linzer Bier, edler Reisetbauer Gin oder herzhafte Schmankerln von Leberkas-Pepi und Gmundner Milch.

Das wird ein Fest! INFO: Oberösterreicher-Ball