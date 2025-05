Repair:fair im MQ: Reparieren, tauschen, feiern

Am 23. und 24. Mai 2025 verwandelt sich das MuseumsQuartier in Wien erneut in ein pulsierendes Zentrum für alle, die Nachhaltigkeit, Reparatur und Kreislaufwirtschaft hautnah erleben möchten. Die zweite Auflage der repair:fair bietet ein buntes Programm für alle Altersgruppen – bei freiem Eintritt.

Du hast ein Lieblingsstück, das schon bessere Tage gesehen hat? Oder möchtest du einfach mal ausprobieren, wie man selbst Hand anlegt, um Dinge wiederzubeleben? Dann ist die repair:fair Wien genau das Richtige für dich! Am 23. und 24. Mai 2025 öffnet die Veranstaltung im MuseumsQuartier ihre Tore und lädt alle ein, gemeinsam zu reparieren, zu tauschen und kreativ zu sein.

Reparieren leicht gemacht: Check, Café & Beratung

Ob kaputte Lampen, defekte Kopfhörer oder ein durchgesessenes Sofa – bei der repair:fair bekommst du Unterstützung! Spezialisten des Reparaturnetzwerks bieten kostenlose Reparatur-Checks an. Kleine Schäden werden direkt vor Ort behoben, bei größeren Problemen erhältst du eine Einschätzung zur Reparierbarkeit. Für eine persönliche Beratung ist eine Anmeldung erforderlich. Das Reparatur-Café lädt dazu ein, selbst Hand anzulegen – mit Unterstützung von Experten. Und für Fahrradfahrer gibt es einen praktischen Service: Bremsen einstellen, Schaltung justieren oder einen neuen Schlauch einsetzen – alles ohne Anmeldung möglich.

Tauschen, Stöbern, Upcyclen: Nachhaltig shoppen

Die repair:fair ist nicht nur ein Ort für Reparaturen, sondern auch für nachhaltigen Konsum. Bei den Kleidertauschbörsen kannst du gut erhaltene Kleidung mitbringen und gegen neue Teile tauschen – ganz ohne Geldbörse. Secondhand-Stände bieten eine Auswahl an gebrauchten Geräten, Möbeln und mehr. Und wer auf Upcycling steht, wird bei den kreativen Produkten aus recycelten Materialien fündig – von Taschen aus Werbeplanen bis zu Lampenschirmen aus Kronkorken.

Spaß für die ganze Familie: Basteln, Musik & mehr

Die repair:fair ist ein Erlebnis für Jung und Alt. Kinder können an Bastelstationen ihrer Kreativität freien Lauf lassen oder eine Runde mit dem Karussell drehen, das Erwachsene mit Muskelkraft in Gang bringen. Auf der Bühne gibt es Schaureparaturen, bei denen Experten live zeigen, wie Reparaturen funktionieren. Musikalische Unterhaltung sorgt für gute Stimmung, und ein Gewinnspiel rundet das Programm ab.

repair:fair 2025

23. & 24. Mai 2025, jeweils 10 bis 18 Uhr

Arena 21, Ovalhalle und Vorplatz im MuseumsQuartier, 1070 Wien

Eintritt frei!

Mehr Informationen auf www.wien.gv.at