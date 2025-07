Musikalischer “Nachklang” am Zentralfriedhof am 29. August

Zum Ausklang der Sommerferien verwandelt sich der Wiener Zentralfriedhof auch 2025 wieder in eine stimmungsvolle Konzertbühne.

Am Freitag, den 29. August, lädt die Bestattung Wien gemeinsam mit Friedhöfe Wien zum traditionellen Open-Air-Konzert „Nachklang“ – ein musikalisches Erlebnis der besonderen Art inmitten historischer Kulisse. Der Eintritt ist frei, ebenso die Platzwahl.

Musik zwischen Himmel und Erde

Die Bühne vor der prachtvollen Friedhofskirche zum Heiligen Karl Borromäus wird zur Klangfläche für ein vielseitiges musikalisches Potpourri. Geboten wird eine spannende Mischung aus Opernarien, Klassik, Austropop und Wiener Mundartrock. Viele der dargebotenen Stücke stammen von oder sind inspiriert durch Künstler*innen, die auf dem Wiener Zentralfriedhof ihre letzte Ruhestätte gefunden haben – ein akustischer Tribut an das kulturelle Erbe Wiens.

Hochkarätige Ensembles und stimmgewaltige Solisten

Das Konzert beginnt um 18:15 Uhr mit Darbietungen von Vienna City Brass und Festklang, einem Ensemble mit Musiker*innen der Wiener Staats- und Volksoper. Diese sorgen mit ihren Interpretationen klassischer Werke für einen festlichen Auftakt.

Der musikalische Höhepunkt des Abends gebührt den „Jungen Tenören“. Seit fast drei Jahrzehnten begeistern Ilja Martin, Carlos Sanchez und Matthias Eger ihr Publikum mit stimmlicher Virtuosität. In diesem Jahr betreten sie musikalisches Neuland: Zum ersten Mal präsentieren sie sich im Stil des Austropop – unterstützt von Sebastian Krieger, einem Singer-Songwriter, der für seine Hommage an Hansi Dujmic und Ostbahn-Kurti bekannt ist.

Abschließender Höhepunkt mit der „Ostpartie“

Den fulminanten Abschluss bildet ein Auftritt der Ostpartie, einer Tribute-Band zu Ehren von Ostbahn-Kurti. Ihre energiegeladenen Interpretationen sorgen dafür, dass der „Nachklang“ mit einem kräftigen musikalischen Echo endet.

Unterhaltung und Information mit Charme

Charmant und pointiert durch den Abend führen die bekannten Kabarettist*innen Monica Weinzettl und Gerold Rudle. Ihre humorvolle Moderation verbindet die einzelnen Programmpunkte mit Leichtigkeit und Witz.

Praktische Hinweise zur Veranstaltung

Eintritt: frei

frei Einlass: ab 17:00 Uhr

ab 17:00 Uhr Beginn: 18:15 Uhr

18:15 Uhr Ort: Wiener Zentralfriedhof, vor der Kirche zum Heiligen Karl Borromäus

(Eingang Tor 2 , Simmeringer Hauptstraße 234, 1110 Wien)

Wiener Zentralfriedhof, vor der Kirche zum Heiligen Karl Borromäus (Eingang , Simmeringer Hauptstraße 234, 1110 Wien) Mehr Infos unter www.nachklang.at

Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird dringend empfohlen, da keine Zufahrt mit dem Pkw über Tor 2 möglich ist. Für barrierefreie Plätze wird um eine Anmeldung unter kommunikation@friedhoefewien.at gebeten.

Kartenverlosung: Garantierte Sitzplätze zu gewinnen

Obwohl der Eintritt zum „Nachklang 2025“ frei ist und keine Platzreservierung erforderlich, verlosen wir 3 x 2 Karten mit garantierten Sitzplätzen in einem reservierten Bereich. So können Sie das Konzert entspannt und ohne Platzsuche genießen. Außerdem gibt es für jedes Gewinnerpärchen zusätzlich noch viel Wiener Schmäh in Form einiger der begehrten Produkte aus dem Friedhofsshop sowie der aktuelle Sommerkollektion des Bestattungsmuseums.