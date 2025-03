„Respekt gemeinsam sicher“-Tour geht weiter!

Nach dem erfolgreichen Start letztes Jahr machen sich das Nachbarschaftsservice wohnpartner, Wiener Wohnen und die Grätzl-Polizei wieder für die Einhaltung der Regeln im Gemeindebau stark und unterstützen bei Problemen.

Weil ein gutes Miteinander im Wiener Gemeindebau Regeln braucht, haben das Nachbarschaftsservice wohnpartner, Wiener Wohnen und die Grätzlpolizei im Vorjahr die Initiative „Respekt gemeinsam sicher“ ins Leben gerufen. An sieben Terminen haben sich im Herbst 2024 rund 400 Personen über die Hausordnung in den Gemeindebauten ausgetauscht, deren Einhaltung die Basis eines gelungenen Zusammenlebens ist. Offen wurde über Problemfelder gesprochen, Lösungsansätze aufgezeigt und Unterstützung angeboten, um die Lebens- und Wohnqualität in Wien weiter auf höchstem Niveau zu halten.

Neue Tour durch 18 Gemeindebauten

Aufgrund des großen Anklangs und der Wichtigkeit des Themas ist „Respekt gemeinsam sicher“ zurück – ab 4. März tourt das Format wieder durch die Wiener Gemeindebauten, insgesamt 18 Termine stehen in den nächsten Wochen auf dem Programm (Details siehe Liste weiter unten). Ziel der Initiative ist es, das Sicherheitsgefühl der Bewohner zu stärken, den respektvollen Umgang miteinander zu fördern und so zu einem besseren Wohnumfeld beizutragen.

„Ein gutes Zusammenleben zeichnet sich auch dadurch aus, aufeinander Rücksicht zu nehmen und vereinbarte Regeln einzuhalten. Dabei ist Respekt und Höflichkeit die Basis für ein Miteinander. Eine funktionierender Hausgemeinschaft ist ein Schlüssel für das persönliche Wohlbefinden und Sicherheitsgefühl.“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Alle wohnpartner-Veranstaltungen online unter:

wohnpartner-wien.at/aktuelles/kalender