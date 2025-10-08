Seit dem Launch Anfang 2024 begeistert das DUO-Format Schokoladenliebhaber:innen mit kreativen Kombinationen wie Crunchy DUO, Sweet’n Salty DUO, Fruity DUO und Coffee DUO. Nun kommt mit Cookie DUO ein besonders knuspriger Neuzugang hinzu – perfekt für alle, die Kekse lieben.

Knusprige Premiere für Keksfans

Bei der neuen Sorte trifft Choco ‘N Cookie auf Cookie ‘N Cream – zwei eigens entwickelte Rezepturen, die laut RITTER SPORT eine „besonders knusprige Textur“ bieten sollen.

Eine Hälfte der Schokolade ist gefüllt mit einer zarten Kakaocreme und knusprigen Kakaokeksstückchen, die andere verwöhnt mit einer feinen Milchcreme, echter Vanille und einem Mix aus Kakao- und Vanillekeksen. Abgerundet wird das Ganze mit cremiger Vollmilchschokolade – ein Genussmoment für alle Cookie-Liebhaber:innen.

Erfolgsrezept mit Verantwortung

„Zwei Sorten in einer Tafel zu vereinen, ist eine handwerkliche und geschmackliche Herausforderung. Dass sich unsere ersten vier DUO-Sorten so erfolgreich etabliert haben, zeigt: Wir sind auf dem richtigen Weg. Mit der Cookie DUO sprechen wir vor allem jüngere Schokofans an.“

…erklärt Wolfgang Stöhr, Geschäftsführer von RITTER SPORT Österreich.

Wie bei allen RITTER SPORT-Produkten setzt das Familienunternehmen auch hier auf nachhaltig zertifizierten Kakao – bezogen über das Rainforest Alliance Cocoa Program und das Fairtrade Cocoa Program. Ziel sei es, faire und transparente Lieferketten zu fördern und die Bedingungen im Kakaoanbau langfristig zu verbessern.

Jetzt im Handel erhältlich

Die neue RITTER SPORT Cookie DUO ist ab sofort als 218-Gramm-Großtafel im Handel erhältlich – und verspricht doppelt knusprigen Schokoladengenuss mit gutem Gewissen.