“Rote” machen Hietzing grüner: Blumenwiese für Hummelgasse

In der jüngsten Bezirksvertretungssitzung wurde ein Antrag der SPÖ Hietzing zur ökologischen Aufwertung der Wiesenflächen bei der Straßenbahnschleife in der Hummelgasse eingebracht – nun wird das Vorhaben von der Stadt Wien umgesetzt.

Auf einer Blumenwiese wachsen bis zu 60 verschiedene Pflanzenarten. So kann eine solche das ganze Jahr bzw. die gesamte Saison über Insekten ernähren. Ausserdem wächst die Blumenwiese fast überall. Dennoch hat sie den Kampf gegen den Rasen vielerorts verloren. Vielerorts, aber nicht überall. In der Hummelgasse in Hietzing unterstützen die Wiener Stadtgärten die Umstellung der Rasenfläche in ein Bidiversitätsparadies.

„Diese Blumenwiese ist ein wichtiger Schritt für mehr Biodiversität in unserem Bezirk. Damit schaffen wir nicht nur einen schönen Anblick, sondern auch eine dringend benötigte Lebensgrundlage für viele Insekten,“ erklärt SPÖ-Bezirksrat Bakri Hallak, der die Idee zu diesem Projekt hatte.

Zeichen für mehr Natur

Unter Berücksichtigung des bestehenden Altbaumbestands wird im Frühjahr 2025 in den Außenbereichen der Fläche eine Blumenwiese angelegt. Damit wird nicht nur die Umgebung verschönert, sondern auch ein wertvoller Lebensraum für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten geschaffen.

Das Mähintervall wird zukünftig auf zweimal jährlich reduziert, um die Artenvielfalt zu fördern. Die Rasenstreifen entlang der Gehwege und der Schienentrasse werden jedoch weiterhin regelmäßig gemäht, um Sichtbeeinträchtigungen und Behinderungen für Fußgänger zu vermeiden. Auch Bezirksvorsteher-Stellvertreter (SPÖ) Marcel Höckner begrüßt das Projekt: „Es freut mich, dass wir hier eine nachhaltige Lösung gefunden haben, die sowohl die Natur als auch die Bedürfnisse der Menschen in Hietzing berücksichtigt.“