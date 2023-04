Rund um den Ring: Mit Wieny auf Sagen-Tour

Er ist eine echte Wiener Institution: Reinhard „Wieny“ Mut begeistert seit rund 40 Jahren als Sagen- und Märchenerzähler die (Volksschul-)Kinder und Familien der Stadt – und hat auf seinen legendären Mitmach-Touren durch die City die spannendsten Geschichten rund um das Alte Wien auf Lager.

Aber man kann noch so ­un­ermüdlich sein, irgendwann kommen auch die besten Geschichtenerzähler ins Pensionsalter – und so hat Reinhard Mut beschlossen, etwas kürzer zu treten und die zahlreichen Sagen-Touren nicht mehr alle persönlich abzuhalten.

Lesereise

(C) Hans Prammer: Der Sagen-Spaziergänger Reinhard Mut überrascht mit kaiserlichen Anekdoten.

Aber nur keine Sorge, Wieny lässt sein Publikum nicht im Stich, sondern hat sich eine tolle Alternative überlegt: Statt live und vor Ort gibt es seine be­liebten Mitmach-Touren jetzt auch in Buchform. Nach „Alle Neune“ – mit Wissenswertem und noch nie Gehörtem rund um den Steffl – ist bereits der zweite Band der Buchreihe ­erschienen. Drei weitere sollen Folgen. In „Sisi, Franzl und so …“ nimmt der Sagen-Kenner seine Leser mit auf eine histo­rische Zeitreise rund um die ­altehrwürdige Ringstraße. Und wie der Titel schon anklingen lässt, wird es dabei auch kaiserlich-­königlich.

Sisi & Franzl

(C) Hans Prammer: Der zentrale Torbogen war ausschließlich den Kutschen des Kaiserpaars vorbehalten.

Reinhard Mut hat nicht nur interessante wie sagenhafte Geschichten über die einzelnen Sehenswürdigkeiten an Wiens Prachtstraße zusammengetragen, sondern seine Erzählungen auch mit jeweils passenden Anekdoten von Kaiser Franz Joseph und seiner Elisabeth gespickt. Und dass das Kaiserpaar genügend Unterhaltungswert bietet, kann man in unzähligen Ver­filmungen, (Netflix-)Serien oder etwa im erfolgreichen ­Musical nachschauen – oder jetzt eben auch nachlesen.

(C) Hans Prammer: Erzherzog Albert schenkte Tina das Museum zur Hochzeit. Daher auch der Name „Albertina“.

Schon gewusst …?

(C) Hans Prammer: Die ursprüngliche Sachertorte wurde vom Lehrburschen Franz Sacher erfunden und von Sohn Eduard später veredelt.

Auch wenn man glaubt, mittlerweile alles über Sisi und Franzl zu wissen, überrascht Wieny in seinem Buch mit dem einen oder anderen neuen Schwank aus deren Leben. Oder hätten Sie gewusst, dass der gestandene Kaiser von einer geisterhaften Frauengestalt in der Hofburg so in Angst und Schrecken versetzt wurde, dass er das Fenster, an dem sie ihm erschienen sein soll, zumauern ließ – heute noch bei der Alten Hofburg Ecke Ballhausplatz zu sehen. Oder dass er eine große Vorliebe für Süßspeisen hatte, allen voran Apfelstrudel: „Ein Tag ohne ­Apfelstrudel ist wie ein Himmel ohne Sterne!“

Eine Tour mit Wieny gibt also allerhand Geschichtliches wie Unterhaltsames preis – deshalb Buch schnappen und gleich losspazieren!

Das Buch „Sisi, Franzl und so …“ ist im echomedia Verlag erschienen.