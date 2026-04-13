Inmitten der frühlingshaften Kulisse bot der Hochsteiermark-Empfang den idealen Rahmen für Austausch und neue Kontakte. Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlichster Branchen nutzten die Gelegenheit, um sich zu vernetzen, Ideen auszutauschen und gemeinsame Projekte anzustoßen. Dabei stand nicht nur das Gespräch im Mittelpunkt, sondern auch das bewusste Erleben regionaler Qualität.

Region zeigt ihre ganze Stärke

Die Hochsteiermark präsentierte sich dabei von ihrer besten Seite: als vielseitige Erlebnisregion, die Natur, Kulinarik und Kultur gekonnt miteinander verbindet. Der Empfang setzte ein klares Zeichen für die Innovationskraft der Region und unterstrich ihren wachsenden Stellenwert im österreichischen Tourismus.

Mit aktuellen Schwerpunkten und neuen Impulsen für die kommende Saison wurde deutlich, dass die Hochsteiermark weiterhin auf Erfolgskurs ist – und sich als attraktive Destination für Erholungssuchende wie auch Aktivurlauber etabliert.

Lust auf mehr Hochsteiermark

Wer beim Empfang auf den Geschmack gekommen ist, kann die Region auch ganz persönlich entdecken. Ein besonderes Highlight sind die Frein Chalets – ein Rückzugsort für alle, die Ruhe, Natur und steirische Lebensart genießen möchten.

Frein Chalets

Frein 11, 8694 Frein an der Mürz

SteiermarkMail: event@f-11.at / office@f-11.at

Tel.: +43 1 524 70 86-102

Web: chaletsfrein.at