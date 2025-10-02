Plaudern, spielen oder gemeinsam kreativ sein – der „Salon Servus“ der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) lädt besonders ältere Menschen ein, neue Bekanntschaften zu knüpfen.

Seit April lädt die Gebietsbetreuung Stadterneuerung 14-tägig zum Austausch ins Stadtteilbüro (15., Sechshauser Straße 23) und schafft einen lebendigen Ort für Begegnungen in der Nachbarschaft. Auch im Herbst sind hier gesellige Nachmittage geplant und ein lebendiger Ort für Begegnungen . Ob Kartenrunde oder einfach ein gemütlicher Austausch bei einer Tasse Kaffee oder Tee – hier steht das Miteinander im Mittelpunkt. Wer Lust auf Gesellschaft hat, schaut einfach vorbei.

Ob Uno, Mensch ärgere dich nicht, Domino oder andere Kartenspiele, das steigende Interesse am Spielenachmittag zeigt: Spielen verbindet und schafft Verbindungen. Besonders ältere Wiener*innen sind eingeladen, sich aktiv einzubringen oder einfach vorbeizukommen und die Gesellschaft zu genießen – ganz unkompliziert, kostenfrei und ohne Anmeldung. Neue Gesichter sind jederzeit willkommen.

GB*Stadtteilbüro, Sechshauser Straße 23, 1150 Wien | jeweils Donnerstag von 15 bis 17 Uhr

Oktober: 2.10. | 16.10. | 30.10.2025

November: 13.11. | 27.11.2025

Dezember: 11.12.2025

Alle Termine und Informationen: www.gbstern.at/salonservus