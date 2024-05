Schloss Hof: Das erste Barockesel-Fohlen ist da

Die kleine Eselin hört auf den Namen Emma und ist das erste Barockeselfohlen der Jungtiersaison 2024 auf Schloss Hof. Weitere Eselfohlen werden in den kommenden Monaten folgen. Der äußerst seltene Österreichisch-Ungarische Weiße Barockesel zählt zu den tierischen Highlights von Schloss Hof. Von den „Lichtbringern“ gibt es europaweit nur noch wenige hundert Exemplare. Charakteristisch sind die Farbe ihres Fells, die als „cremello“ bezeichnet wird, ihre blauen Augen sowie ihr gemütliches Wesen. Bei dem Weißen Barockesel handelt es sich überdies um die einzige offiziell anerkannte Eselrasse in Österreich.

Zu den rund 200 tierischen Bewohnern des Gutshofes gehören Tiere altösterreichischer Haustier- und selten gewordenen Rassen wie Kärntner Brillenschafe, Ungarische Zackelschafe, Vierhornziegen und Bulgarische Langhaarziegen. „Bei der Nachzucht dieser seltenen Rassen wird nichts dem Zufall überlassen. Die Planung hierfür beginnt je nach Tragzeit der Tierart und -rasse lange bevor die ersten Jungtiere den Gutshof erkunden“, so Katharina Tschann, Leiterin zoologische Abteilung Schloss Hof.

Anzeige

Baby-Boom auf Schloss Hof

Tierischen Nachwuchs gab es in diesem Jahr bereits bei den Oussantschafen, den Ungarischen Zackelschafen, den Vierhornziegen und den Blobe Ziegen. Jungtiere werden noch bei den Vierhornziegen, Bulgarischen Langhaarziegen, den Jakobs- und Ouessantschafen erwartet.

Tipp Tierworkshop: Am 16.6, 7.7 und 22.9. wird der Tierworkshop „Mit Eseln kann man Pferde stehlen“ angeboten. In diesem Workshop erfahren die Teilnehmer alles über den berühmten Weißen Barockesel mit seinen blauen Augen. Die Biologie des Esels, Grundlagen zur Haltung und Beschäftigungsmöglichkeiten, Unterschiede zum Pferd, Vorstellung einiger Rassen sowie die Klärung der Frage, ob Esel wirklich störrisch sind oder ob etwas ganz anderes dahintersteckt, sind Themen der Einführung des Workshops. Danach werden die Esel geputzt, gemeinsam wird ein kleiner Hindernisparcours überwunden und eine Wanderung unternommen.

Als krönenden Abschluss bekommen die Teilnehmer die exklusive Gelegenheit, Mütter und Fohlen auf der Koppel zu besuchen. In dem Workshop am „Die Zügel in die Hand nehmen“, der am 23.6. und am 22.9. stattfindet ist man den Pferden von Schloss Hof ganz nahe. Nach einer genauen Einführung dürfen Besucher die Zügel selbst in die Hand nehmen.

Mehr Infos unter www.schlosshof.at.