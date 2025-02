Drehort Schloss Schönbrunn ist Europas Serien-Sieger

Im Frühjahr 2023 war Schloss Schönbrunn vier Wochen lang Drehort und Hauptmotiv der HBO-Serie „The Regime“. In der Serie dient Schloss Schönbrunn als Residenz der regierenden Diktatorin Elena Vernham – gespielt von Hollywoodstar Kate Winslet. “Es war die erste internationale Filmproduktion, die im Schloss drehen durfte. Unter strengen Vorgaben in einem historischen Gebäude arbeiteten Filmcrew, Darsteller und das Team der Schönbrunn Group vertrauensvoll Hand in Hand zusammen.“, erklärt Klaus Panholzer, Geschäftsführer der Schönbrunn Group.

Das Ergebnis ist nicht sehenswert, sondern im wahrsten Sinne des Wortes auch “ausgezeichnet”. Der EUFCN AUDIENCE LOCATION AWARD 2024 ist eine Auszeichnung für die beste europäische Filmlocation des Jahres. Der Preis wird vom European Film Commission Network (EUFCN) vergeben, einer Organisation, die europäische Film Commissions und deren Drehorte fördert.

Für den diesjährigen Award standen insgesamt fünf Drehorte zur Wahl. Schloss Schönbrunn ging als Sieger hervor. “Unser Dank gilt auch der Vienna Film Commission für die Vernetzung. Wir freuen uns auf weitere spannende Projekte.“, so Panholzer abschließend.