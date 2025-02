Wiener Frauenwoche: 200 Events für mehr Gleichstellung

Die zweite Wiener Frauenwoche steht vor der Tür: Vom 3. bis 8. März bietet die Stadt eine Woche voller kostenloser Events für Frauen und Mädchen. Unter dem Motto „Wien, wie sie will.“ finden über 200 Events statt – von Workshops über Stadtspaziergänge bis hin zu spannenden Diskussionen und kulturellen Highlights.

Nach dem erfolgreichen Start 2024 wird die Wiener Frauenwoche in diesem Jahr auf rund 200 Events ausgeweitet. Der Fokus liegt darauf, Frauen und Mädchen mehr Möglichkeiten zur Teilhabe zu bieten – mit Workshops, Stadtspaziergängen, Tanzkursen und vielem mehr. „Die Wiener Frauenwoche ist ein starkes Signal, dass die Anliegen der Mädchen und Frauen in unserer Stadt auch in bewegten politischen Zeiten nicht ins Hintertreffen geraten dürfen“, so Kathrin Gaál.

Höhepunkt: Clubbing im Rathaus

Am 8. März, dem Internationalen Frauentag, geht die Frauenwoche mit einem besonderen Highlight zu Ende: dem Offenen Rathaus. Von 15:00 bis 19:30 Uhr erwartet die Besucherinnen ein abwechslungsreiches Programm mit freiem Eintritt, darunter ein Clubbing für Frauen von Frauen, organisiert von Early EVE, das um 19:30 Uhr in der Volkshalle beginnt.

Vielfältige Veranstaltungen und Workshops

Die Veranstaltungen der Frauenwoche decken eine breite Themenpalette ab:

Technik-Workshop für Mädchen : Schülerinnen haben die Möglichkeit, die Welt der Technik hautnah zu erleben und verschiedene technische Arbeitsfelder kennenzulernen.

Finanzbildung für junge Frauen : Ein Workshop des Frauenzentrums Wien zu finanziellem Know-how im Umgang mit Geld.

Stadtspaziergänge : Entdecken Sie Wien aus einer neuen Perspektive, zum Beispiel bei den Führungen „Wege der Frauen durchs Rathaus“ oder einem Rundgang durch das Heimhof Frauenwohnheim.

Inklusion von Frauen mit Behinderungen : Der Workshop „Gleichberechtigte Inklusion? Unbedingt!“ gibt Frauen mit Behinderungen eine Plattform, ihre Anliegen zu äußern und sich für ihre Rechte stark zu machen.

Anmeldung und Details

Ab sofort können sich alle Wienerinnen für die Veranstaltungen der Wiener Frauenwoche anmelden. Das vollständige Programm sowie die Anmeldung sind unter https://wienerfrauenwoche.at/ verfügbar.