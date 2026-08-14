Schlumpfhausen liegt bald näher als man denkt

Auf 4.000 Quadratmetern entsteht in Traiskirchen derzeit Europas erste eigenständige Schlumpfwelt. Wer zu den allerersten Gästen gehören möchte, kann sich dem 4. September Tageskarten unter schlumpfwelt.at sichern.

In Traiskirchen, vor den Toren Wiens entsteht zurzeit auf einer Fläche von rund 4.000 Quadratmetern Europas erste eigenständige Schlumpfwelt. Das liebevoll gestaltete, einzigartige Familienerlebnis macht das legendäre Schlumpfdorf erstmals physisch greifbar und lässt die Herzen von kleinen und großen Fans höher schlagen.

In der Schlumpfwelt Traiskirchen wird das beliebte Prinzip des „Edutainments“ – einer harmonischen Symbiose aus Bildung und Spaß – lebendig. Kinder und Familien tauchen in eine interaktive Welt ein, in der sie nicht nur Zuschauende sind, sondern zu aktiv Gestaltenden ihres eigenen Abenteuers werden. Ob spielerisches Lernen im Einklang mit der Natur, gemeinsame Team-Challenges oder magische Momente voller Fantasie: Die Schlumpfwelt Traiskirchen setzt neue Maßstäbe im Bereich des Familien-Indoor-Entertainments.

Während die Kinder in geschützter und sicherer Umgebung auf spannende Abenteuer gehen, lädt das durchdachte Gesamtkonzept auch Eltern und Großeltern zum Durchatmen und gemeinsamen Erinnern an die zeitlosen Werte der Schlümpfe – Freundschaft, Respekt und Zusammenhalt – ein.

Eröffnung zum 68. Geburtstag der Schlümpfe

Der Startschuss für das einzigartige Familienerlebnis fällt an einem ganz besonderen Tag: Am 23. Oktober 2026 – punktgenau am offiziellen Geburtstag der Schlümpfe, die 1958 zum ersten Mal im Magazin “Spirou” erschienen sind – öffnet die Schlumpfwelt Traiskirchen ihre Tore.

Wer zu den allerersten Gästen gehören möchte, die das Schlumpfdorf live erleben und erkunden, kann sich bereits ab 4. September 2026 Tickets sichern.

Der offizielle Vorverkauf der Tageskarten startet direkt unter schlumpfwelt.at