Ein Wochenende ganz im Zeichen der Mortadella

Nach dem umjubelten Debüt im Vorjahr geht „Mortadella Totale“ am 12. und 13. September in die zweite Runde.

Im VIENNABallhaus in der Berggasse 5 wird diesmal nicht nur die berühmte Wurstspezialität gefeiert: Als „Dolce Vita Club“ widmet sich das Fest zwei Tage lang dem italienischen Lebensgefühl.

Genuss wie in Italien

Im Mittelpunkt steht weiterhin die Mortadella, die seit mehr als 800 Jahren zu den kulinarischen Aushängeschildern Bolognas zählt. Rund um sie wird ein vielseitiges Programm mit italienischen Spezialitäten, Musik und jeder Menge Lebensfreude geboten.

Für das leibliche Wohl sorgen zahlreiche bekannte Betriebe. Fratelli Valentino serviert Platten mit Pfeffer- und Pistazien-Mortadella, Stracciatella, Ricotta, Burrata und eingelegtem Gemüse. Bei Cocore gibt es Pizza mit neapolitanischem Teig, während Sicileat sizilianische Spezialitäten wie Fenchelsalami und Guanciale anbietet. Collina am Berg bringt hausgemachte Wildwürste und Brettljausen mit.

Auch Gelato von Gusto Eis, Kreationen von Haubenkoch Jakob Neunteufel und frische Cannoli aus dem Bauchladen stehen auf dem Programm. Vegetarische und vegane Angebote dürfen ebenfalls nicht fehlen.

Espresso und Mortadella-Sprizz

Orlando Kaffee serviert Espresso, Affogato und Espresso Martini. Eine besondere Kreation wartet an der Sprizz-Bar: Der Signature-Mortadella-Sprizz besteht aus Sarti Sprizz und kleinen Eiswürfeln aus weißem Amaretto, die augenzwinkernd an die typischen Fettstückchen der Mortadella erinnern sollen.

Für Unterhaltung sorgt erneut Giuseppe Alessio, der selbst ernannte „King of Mortadella“. Das italienische Instagram-Phänomen begeistert mit einer ebenso ungewöhnlichen wie unterhaltsamen Show.

Frühschoppen mit Livemusik

Am Samstag begleitet ein Italo-DJ das kulinarische Treiben. Neu ist der „Dolce Vita-Frühschoppen“ am Sonntag: Die Dolce Vita Band sorgt mit italienischer Livemusik für Stimmung. Zwischen Prosecco und Pizza darf dabei selbstverständlich auch mitgesungen werden.

Hinter dem Fest stehen Fratelli Valentino und Hannahs Plan. Gemeinsam verwandeln sie das VIENNABallhaus indoor wie outdoor in eine italienische Genusswelt.

Mortadella Totale 2026

Das Fest findet am Samstag, 12. September, von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag, 13. September, von 11 bis 17 Uhr im VIENNABallhaus, Berggasse 5, statt. Der Eintritt kostet fünf Euro und beinhaltet ein Glas Prosecco.

Weitere Informationen gibt es unter viennaballhaus.com/mortadella.