Schnuppern erwünscht: Musik liegt in der Luft

Schon Caterina Valente wusste: „Muuusiiik liegt in der Luft!“ Das können auch Liebhaber der guten Klänge von 8. bis 12. Mai an VHS- und Musikschul-Standorten singen.

An den „Musiktagen der offenen Tür“ finden kostenlose Schnuppertermine statt. Wer also schon immer einmal ein Instrument, Singen oder Tanzen lernen wollte, bekommt von 8. bis 12. Mai in VHS- und Musikschul-Einrichtungen die Gelegenheit zum Kennenlernen des vielfältigen Angebots. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Alterslimit beachten

Allerdings gibt es ein Alterslimit bei den Musikschulen: Das 25. Lebensjahr muss vollendet sein. In den VHS-Einrichtungen steht das Schnuppern hingegen allen Altersgruppen offen. „Musik verbindet Jung und Alt, öffnet Türen zu neuen Welten“, ist auch Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr begeistert. Das Angebot reicht von Gitarre und Klavier über Gesang und Tanz bis zu Zither und Schlagzeug.

Das Auftaktkonzert für die „Musiktage der offenen Tür“ findet am 8. Mai von 16 bis 19 Uhr am Meidlinger Platzl (Meidlinger Hauptstraße 17 im 12. Bezirk) statt. Bei Schlechtwetter wird es in die Musikschule Meidling, Wilhelmstraße 64-68, verlegt.

http://www.vhs.at/musiktage2023

http://www.musikschulen.wien.gv.at