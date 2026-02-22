Am 07. und 08. März laden die Wollträume Wien erneut zu einem Wochenende ganz im Zeichen von Wolle, Handarbeit und Kreativität ein. Das myhive am Wienerberg (Wienerbergstraße 11) wird dabei zum zentralen Treffpunkt für alle, die sich für Stricken, Häkeln, Spinnen, Weben und textile Handwerkskunst begeistern. Zahlreiche nationale Aussteller präsentieren vor Ort hochwertige Garne, handgefärbte Wolle, Zubehör, Werkzeuge sowie besondere und exklusive Einzelstücke.

Reger Austausch

Neben dem Einkaufserlebnis bietet die Veranstaltung Raum für Austausch, Inspiration und Begegnung innerhalb der Handarbeitsszene. Sowohl erfahrene Handarbeiterinnen als auch Einsteiger finden bei den Wollträumen ,it Sicherheit neue Ideen, Trends und Anregungen für eigene Projekte. Interessierte sind am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr herzlich willkommen. Der Eintritt ist selbstverständlich frei!

Weitere Infos gibt es auf www.wolltraeumewien.at