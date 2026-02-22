Kaum ein Name steht so sehr für Swing, Eleganz und die goldene Zeit der Big Bands wie Glenn Miller. Seine Musik ist Nostalgie, pures Lebensgefühl. Wenn das The World Famous Glenn Miller Orchestra in Wien aufspielt, wird der Große Saal zur Zeitmaschine. Zurück in die 1930er- und 1940er-Jahre, als Tanzflächen bebten und Radiowellen swingende Lebensfreude übertrugen.

A band ought to have a sound all of its own. It ought to have a personality.” Glenn Miller

Generationswechsel mit Swing-Gefühl

Nach über vier Jahrzehnten an der Spitze des europäischen Glenn Miller Orchestra verabschiedet sich Wil Salden in den Ruhestand. Bei mehr als 5.200 Konzerten prägte er den authentischen Glenn-Miller-Sound auf Europas Bühnen.

Seit 2024 führt Uli Plettendorff das Ensemble – ein Insider der ersten Stunde, der als Posaunist selbst seit Jahrzehnten Teil der Band ist. Er möchte die Klangtradition bewahren und gleichzeitig frische Impulse setzen. Das Wiener Publikum darf sich auf vertraute Klassiker mit neuem Drive und zeitgemäßer Bühnenenergie freuen.

Glenn-Miller-Sound: eine lebendige Tradition

Das Glenn Miller Orchestra ist kein Revival-Projekt, sondern eine weltweit autorisierte musikalische Institution. Schon zu Millers Lebzeiten entwickelte die Big Band einen charakteristischen Klang: schwebende Saxofon-Harmonien, präziser Bläsersatz und eingängige Melodien.

Nach dem mysteriösen Verschwinden des Bandleaders 1944 wurde die Band mit Zustimmung der Familie fortgeführt und tourt seither in verschiedenen offiziellen Formationen rund um den Globus. Heute begeistert das Orchester mit Klassikern wie „In the Mood“, „Moonlight Serenade“ oder „Chattanooga Choo Choo“ – Songs, die bis heute Tanzflächen und Herzen gleichermaßen erobern.

Glenn Miller: der Architekt des Swing

Glenn Miller war ein genialer Klangarchitekt. Mit seiner Big Band definierte er den Soundtrack einer Ära und prägte den Swing weltweit. Sein Markenzeichen: ein warmes, klar strukturiertes Bläsersoundbild, das zugleich elegant und mitreißend war.

Trotz seines frühen Verschwindens im Zweiten Weltkrieg blieb sein musikalisches Erbe unsterblich und lebt in den offiziellen Glenn Miller Orchestras weiter. In Wien trifft diese Tradition nun auf ein Publikum, das Swing liebt und den Zauber virtuoser Big-Band-Musik zu schätzen weiß.

The World Famous Glenn Miller Orchestra directed by Uli Plettendorff

„Swing Forever“

17. März 2026, 19.30 Uhr

Wiener Konzerthaus, Großer Saal

Karten & Informationen: um € 53,-/63,-/68,-/73,– an der Wiener Konzerthauskassa, unter konzerthaus.at, Tel.: 01/24 00-0 sowie ticket@konzerthaus.at