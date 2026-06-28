Schulschluss: Gratis-Eis für Kinder in Ottakring

Schon traditionell schenkt Bezirksvorsteherin Steffi Lamp Gefrorenes zum Schulschluss aus. Diesmal beim Vorplatz der U3.

“Ich freue mich, den Kindern mit dem Eis ein bisschen Freude machen zu können”, lacht Steffi Lamp. Schließlich haben sie ein mehr oder weniger hartes Schuljahr hinter sich und es sich redlich verdient – der optimale Start in die großen Ferien.

Steffi Lamp schenkt am Schulschluss-Tag Gratis-Eis aus (Bild: BV 16).

Zwei Stunden lang

Allerdings sollte man sich am Freitag, 3. Juli, nicht zu lange Zeit lassen. Denn zwischen 9 und 11 Uhr wird das Gratis-Eis am “Hauptplatz Ottakring” bei der U3-Endstelle ausgeschenkt – solange der Vorrat reicht.

Welche herrlichen Eissorten es gibt, wird noch nicht verraten …